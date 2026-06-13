En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Brasil vs. Marruecos hoy por el Mundial 2026 desde Nueva York

Brasil y Marruecos abren el Grupo C del Mundial 2026 este sábado 13 de junio a las 18 hs (hora del Este) en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. La pentacampeona mundial, dirigida por Carlo Ancelotti, enfrenta a los Leones del Atlas de Mohamed Ouahbi en el debut de ambas selecciones en el torneo. El partido llega con una baja de peso, ya que la CBF confirmó que Neymar Jr. tiene una lesión muscular y posiblemente se pierda el debut de Brasil.

Hora y cómo ver Brasil vs. Marruecos en Estados Unidos

El partido comienza a las 18 hs (hora del Este)/ 17 hs (hora Central)/ 15 hs (hora del Pacífico). Para ver el torneo en español, Telemundo transmite el torneo por señal abierta .

Para ver el torneo en español, . Todos los encuentros del máximo certamen del fútbol se pueden seguir minuto a minuto a través de canchallena.com .

En inglés: FS1, de acuerdo con ESPN y la programación confirmada de Fox Sports.

FS1, de acuerdo con ESPN y la programación confirmada de Fox Sports. Streaming: Peacock Premium y la aplicación de Telemundo transmiten en vivo. Fubo, YouTube TV, Hulu + Live TV y Sling TV también tienen el partido disponible mediante suscripción.

Brasil llega al Mundial 2026 con la misión de cortar 24 años sin título. Carlo Ancelotti, que extendió su contrato con la CBF hasta 2030, conduce un plantel con Vinícius Jr. como figura central del ataque.

Del lado marroquí, el debut llega con un cuerpo técnico nuevo. Walid Regragui, el entrenador que condujo a Marruecos a las semifinales de Qatar 2022, dejó el cargo en marzo de 2026.

La Federación Marroquí designó a Mohamed Ouahbi, hasta entonces DT de la selección sub-20 y campeón del Mundial de esa categoría en 2025.

Este presentó una convocatoria de 26 jugadores encabezada por Achraf Hakimi y Brahim Díaz, y apostó por un perfil más técnico. Dejó fuera a Youssef En-Nesyri, autor del gol que eliminó a Portugal en cuartos de final en Qatar.

La Federación Marroquí designó a Mohamed Ouahbi como director ténico de la selección de Marruecos Matias Delacroix - AP

Para ambas selecciones, una victoria en el debut del Grupo C da ventaja directa para asegurar la clasificación a la ronda de 32 antes de los partidos finales de la fase.

El historial y el peso del MetLife Stadium

Brasil y Marruecos se han enfrentado dos veces. El único antecedente en una Copa del Mundo es el triunfo brasileño por 3-0 en la fase de grupos de Francia 1998, con goles de Ronaldo, Rivaldo y Bebeto.

El resultado más reciente tiene signo africano: Marruecos venció a Brasil 2-1 en un amistoso en marzo de 2023.

El MetLife Stadium aporta un dato de contexto. La última Copa del Mundo que Brasil disputó en suelo estadounidense fue la de 1994, donde se consagró campeón con Romário y Bebeto como figuras. Ahora vuelve a jugar en el mismo país, aunque en una sede distinta.

El Grupo C continúa el 19 de junio con Brasil ante Haití en Filadelfia y Marruecos ante Escocia. La tercera y última fecha de la fase de grupos se disputa el 24 de junio con los dos cierres en simultáneo.

Posiciones del Grupo C del Mundial 2026

Pos. Selección PJ G E P GF GC Pts. 1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 2 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 4 Escocia 0 0 0 0 0 0 0

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.