Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 13 de junio la temperatura rondará entre 71 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 16%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 5 a 9 mph, Noroeste

: 5 a 9 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 16%

: 16% Pronóstico: ligera probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York

El sábado 13 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El domingo 14 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 17 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 74%.