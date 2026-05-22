Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 23 de mayo la temperatura rondará entre 53 y 63 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 72%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 7 a 12 mph, Este

: 7 a 12 mph, Este Probabilidad de precipitación : 72%

: 72% Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 72%.

: 72%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 76%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación : 98%.

: 98%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 47%.