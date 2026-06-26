Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 27 de junio la temperatura rondará entre 69 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad alta de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 72%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad alta de chaparrones.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 72%
- Pronóstico: probabilidad alta de chaparrones
El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York
El sábado 27 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 72%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.
El domingo 28 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
LA NACION
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