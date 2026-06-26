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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 27 de junio la temperatura rondará entre 69 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad alta de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 72%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad alta de chaparrones.

El tiempo en la noche en Yonkers

  • Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 72%
  • Pronóstico: probabilidad alta de chaparrones

El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York

El sábado 27 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 72%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El domingo 28 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
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