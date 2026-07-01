Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 1 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el miércoles 1 de julio la temperatura rondará entre 81 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 14%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 15 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 9 a 15 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 14%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El miércoles 1 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El jueves 2 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 104 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El viernes 3 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
Independence Day 4 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
El domingo 5 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.
El lunes 6 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
El martes 7 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
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