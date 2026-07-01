Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de julio

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el miércoles 1 de julio la temperatura rondará entre 81 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 15 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 9 a 15 mph, Suroeste

: 9 a 15 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 14%

: 14% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El miércoles 1 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El jueves 2 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 104 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El viernes 3 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.

Independence Day 4 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.

El domingo 5 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El lunes 6 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.

El martes 7 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.