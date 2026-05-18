Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de mayo

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el lunes 18 de mayo la temperatura rondará entre 64 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 12 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 3 a 12 mph, Este

: 3 a 12 mph, Este Probabilidad de precipitación : 2%

: 2% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El lunes 18 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 29%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 30%.

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 51%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 51%.