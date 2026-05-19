La ley de seguridad que da paso al ICE y anula el “santuario” de Nueva York durante el Mundial 2026

En junio comenzará el Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, y una de las mayores incógnitas corresponde a la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El torneo fue catalogado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) como un evento Special Event Assessment Rating (SEAR) nivel 1, por lo que podría existir colaboración interinstitucional, más allá de las políticas de santuario de Nueva York a nivel estatal.

Cómo es la ley de seguridad que da paso al ICE en Nueva York durante el Mundial 2026

El sitio web del ICE indica que la clasificación del Mundial 2026 lo coloca al mismo nivel que eventos como el Super Bowl y grandes maratones. Esto lleva al gobierno federal a coordinar la seguridad y el control en las sedes y sus alrededores con autoridades estatales y locales.

Bajo la categoría de SEAR 1, durante el Mundial 2026 se permite la colaboración entre las fuerzas locales y los agentes del ICE Archivo

De esta manera, la ley se aplica incluso en ciudades como Nueva York, en donde se mantienen vigentes políticas santuario que limitan la cooperación de la policía local con la agencia federal.

Cuando un evento es designado SEAR, el DHS puede desplegar personal y recursos de distintas agencias federales. Entre estas, se incluyen el ICE y su división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), así como el Servicio Secreto y otros cuerpos especializados.

Como resultado, las autoridades federales quedan a cargo de operativos en diversos espacios, sin importar si regularmente una ciudad o estado no colabora con las agencias estadounidenses. Anteriormente, Todd Lyons, director interino del ICE, confirmó en una audiencia ante el Congreso que oficiales participarán de los operativos de seguridad durante el torneo.

“El ICE es una parte fundamental del dispositivo de seguridad general para la Copa Mundial. Estamos comprometidos con la seguridad de esa operación y con la seguridad de todos nuestros participantes y visitantes”, expresó, citado por The New York Times.

Los niveles de SEAR y el lugar del Mundial 2026

El DHS define cinco niveles de SEAR, que determinan el grado de participación federal en cada caso. De acuerdo con los documentos oficiales, la escala se desarrolla de la siguiente manera:

Nivel 1: eventos de importancia nacional o internacional que requieren un amplio apoyo interinstitucional federal.

eventos de importancia nacional o internacional que requieren un amplio apoyo interinstitucional federal. Nivel 2: eventos de esa misma relevancia que pueden requerir algún tipo de apoyo federal a nivel nacional.

eventos de esa misma relevancia que pueden requerir algún tipo de apoyo federal a nivel nacional. Nivel 3: eventos en los que únicamente se necesita apoyo federal limitado.

eventos en los que únicamente se necesita apoyo federal limitado. Nivel 4: eventos con importancia nacional limitada, cuya seguridad se gestiona a nivel estatal y local.

eventos con importancia nacional limitada, cuya seguridad se gestiona a nivel estatal y local. Nivel 5: eventos que pueden tener reconocimiento nacional, pero que generalmente solo tienen importancia a nivel estatal y local.

El Mundial 2026 es un evento de categoría SEAR 1 en Estados Unidos, lo que supone la máxima escala de coordinación federal con fuerzas estatales y locales Freepik

Tanto el Super Bowl como la Copa del Mundo 2026 fueron ubicados en la categoría SEAR 1. Esto supone la máxima escala de coordinación federal con fuerzas estatales y locales.

La designación puede derivar en un despliegue amplio de agentes federales en las inmediaciones de los estadios, controles reforzados en accesos, aeropuertos y nodos de transporte, así como medidas especiales de ciberseguridad y prevención de delitos complejos.

El ICE no controlará estatus migratorios en los operativos del Mundial 2026

Al margen de la categorización del evento, funcionarios migratorios despejaron algunas dudas con declaraciones recientes. La agencia ofreció su personal a los departamentos de policía locales y a las agencias federales para brindar seguridad adicional en los perímetros de los eventos deportivos.

La Dra. venezolana que fue detenida por el ICE en Texas

Sin embargo, según informó NBC News, los oficiales del ICE no estarán abocados a tareas estrictamente migratorias en estos operativos. “Nuestros agentes y oficiales brindarán seguridad cuando se les solicite, pero no realizarán controles de estatus migratorio”, aseguró un vocero.