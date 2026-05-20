Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de mayo

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el miércoles 20 de mayo la temperatura rondará entre 59 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 80%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 15 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 8 a 15 mph, Oeste

: 8 a 15 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 80%

: 80% Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 80%.

: 80%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 29%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 52%.

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 51%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 60%.

: 60%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

Memorial Day 25 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.

El martes 26 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.