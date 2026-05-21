Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el jueves 21 de mayo la temperatura rondará entre 54 y 71 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 30%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 12 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 12 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 30%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El jueves 21 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El viernes 22 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 52%.
El sábado 23 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 81%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 51%.
El domingo 24 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 51%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 43%.
Memorial Day 25 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
El martes 26 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El miércoles 27 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
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