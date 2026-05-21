Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de mayo

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el jueves 21 de mayo la temperatura rondará entre 54 y 71 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 30%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 12 mph, Norte

: 12 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 30%

: 30% Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 52%.

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación : 81%.

: 81%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 51%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 43%.

Memorial Day 25 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.

El martes 26 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 27 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.