Confirmado por Hochul: Nueva York anuncia un hito histórico con el nuevo estadio de los Buffalo Bills

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció este martes el cumplimiento de un objetivo financiero de la obra del nuevo estadio de los Buffalo Bills. El proyecto desembolsó una suma que supera los 490 millones de dólares a empresas en propiedad de minorías y mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés) y afirmó que se superó la meta de utilización del 30% establecida en abril.

La inversión para el nuevo estadio de los Buffalo Bills en Nueva York

Mediante un comunicado oficial, la oficina de la gobernadora Hochul informó que la construcción del nuevo estadio de los Bills, que tendrá el nombre de Highmark Stadium, se encuentra en una fase del 96% de las tareas completadas. Con respecto a los datos sobre MWBE, se informó la adjudicación de 304 contratos a casi 140 empresas incluidas en esa categoría.

Hochul informó que las obras en el nuevo estadio de los Buffalo Bills ya cumplieron el 96% de los objetivos Buffalo Bills

Del total de los recursos, más de US$250 millones corresponden a contratos con 83 firmas que poseen su base de operaciones en el oeste de Nueva York. El Desarrollo del Estado del Imperio (ESD, por sus siglas en inglés) mantiene la coordinación con el equipo y la compañía Gilbane-Turner para asegurar la representación de diversos sectores en cada etapa de la obra.

Sobre estos resultados, la gobernadora Hochul manifestó: “Las empresas locales en propiedad de minorías y mujeres son la columna vertebral de este proyecto, asegurando que el nuevo Highmark Stadium se levante para cumplir con la próxima temporada de los Bills”.

Para alcanzar los niveles de participación de las MWBE, los socios del proyecto en Nueva York ejecutaron programas de formación y entrenamiento técnico. Estas iniciativas incluyeron asesorías para que las firmas pudieran realizar solicitudes de contratos y mentorías para la participación en licitaciones de obras públicas de escala.

Características del nuevo Highmark Stadium en Nueva York

El nuevo estadio de los Buffalo Bills contará con una capacidad para 60.000 espectadores y contará con tecnología orientada a mejorar la experiencia del público. En el punto de mayor actividad de la construcción, las instalaciones albergaron a 1600 trabajadores cada día.

Los jugadores de los Buffalo Bills participaron de la demolición del viejo estadio

El diseño, a cargo de la firma Populous, incluye:

Techo en forma de dosel que cubre el 65% de los asientos de los espectadores.

que cubre el 65% de los asientos de los espectadores. Zonas de calefacción en los pasillos de distribución y en diversas áreas de las gradas.

de distribución y en diversas áreas de las gradas. Sistema de derretimiento de nieve que opera mediante sensores en el techo para eliminar las acumulaciones de hielo.

que opera mediante sensores en el techo para eliminar las acumulaciones de hielo. Dos pantallas de video y un sistema de audio para los espectadores presentes.

para los espectadores presentes. Una plaza de entrada con una escultura que representa a una familia de bisontes norteamericanos.

que representa a una familia de bisontes norteamericanos. Acceso para personas con discapacidad .

para . Puestos de comida y tiendas.

Cuándo es la inauguración del nuevo Highmark Stadium de los Buffalo Bills

En su web oficial, los Buffalo Bills anunciaron que la apertura del nuevo estadio en Orchard Park tendrá lugar en la segunda jornada de la temporada 2026 de la NFL. El partido inaugural será ante los Detroit Lions el jueves 17 de septiembre.

El nuevo estadio de los Buffalo Bills se inaugurará en septiembre, durante la segunda semana de la temporada 2026 de la NFL Buffalo Bills

A partir de esa fecha, los fanáticos de la franquicia de Nueva York podrán disfrutar de las nuevas instalaciones en cada uno de los partidos que los Bills disputen como locales.