Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de abril

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el jueves 23 de abril la temperatura rondará entre 51 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 10 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 6 a 10 mph, Noroeste

: 6 a 10 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 6%

: 6% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El jueves 23 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 24 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.

El sábado 25 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 61%.

El domingo 26 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.

El lunes 27 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.

El martes 28 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 56%.

El miércoles 29 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 42%.