Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el jueves 23 de abril la temperatura rondará entre 51 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 6%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 10 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 10 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 6%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El jueves 23 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El viernes 24 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.
El sábado 25 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 46%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 61%.
El domingo 26 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 44%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.
El lunes 27 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.
El martes 28 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 56%.
El miércoles 29 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 42%.
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