La MTA entrena choferes de autobús en Nueva York con simuladores: qué se necesita para trabajar en 2026

Antes de que los choferes de autobús puedan transitar por las calles de Nueva York, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) los pondrá a prueba a través de un entrenamiento con sus nuevos simuladores. Estas herramientas ofrecen una experiencia realista, con diseños precisos de la cabina y condiciones reales que los conductores pueden experimentar en las calles.

Así funcionan los nuevos simuladores para entrenar a conductores de autobuses en Nueva York

Con el objetivo de hacer más eficiente la formación de los choferes y mejorar la seguridad en las calles, la MTA anunció la puesta en marcha de cuatro simuladores de última generación.

De acuerdo con la entidad, esta herramienta es capaz de ofrecer entornos inmersivos, de manera que los conductores puedan desarrollar las habilidades necesarias antes de circular por las calles de la Gran Manzana.

Además, simulan diferentes tipos de iluminación, condiciones climáticas y tráfico, incluso emergencias y condiciones difíciles.

La tecnología también tiene la capacidad de reproducir las condiciones de diferentes autobuses ya sean diesel, híbridos, eléctricos y articulados.

Tres de los simuladores están disponibles en el Centro de Entrenamiento Zerega en el Bronx y uno más en la terminal de Spring Creek en Brooklyn.

Las autoridades de transporte prevén que cada año más de 4300 operadores de autobuses se capacitarán utilizando los simuladores.

Requisitos para convertirse en chofer de autobús en Nueva York

Los interesados en convertirse en conductor de autobús en Nueva York deben seguir estos pasos:

Cumplir con los requisitos de la prueba. No se requiere tener educación formal ; basta con una licencia de conducir válida y un permiso o licencia de conductor comercial con endoso de pasajero.

; basta con una licencia de conducir válida y un permiso o licencia de conductor comercial con endoso de pasajero. Solicitar la realización del examen en línea antes de que cierre el plazo. Debe crearse una cuenta en www.mymta.info/exams y seguir las instrucciones. Es importante señalar que el costo de la prueba es de entre US$60 y US$70 aunque puede eliminarse para ciertos candidatos que reciben apoyos municipales o estatales, desempleados o veteranos.

aunque puede eliminarse para ciertos candidatos que reciben apoyos municipales o estatales, desempleados o veteranos. Realizar la prueba de opción múltiple o Encuesta de Selección de Operadores de Autobuses (BOSS, por sus siglas en inglés), para evaluar los conocimientos y habilidades sobre temas como atención al cliente y seguridad.

(BOSS, por sus siglas en inglés), para evaluar los conocimientos y habilidades sobre temas como atención al cliente y seguridad. De superar todas las pruebas el solicitante pasará a una lista de posibles candidatos. Es importante señalar que esto puede tardar entre seis y 12 meses después de la fecha de examen.

Es importante señalar que esto puede tardar entre seis y 12 meses después de la fecha de examen. Los seleccionados como posibles operadores de autobús deberán enviar su solicitud en línea y presentarse en la oficina de la MTA en Brooklyn para el proceso de capacitación que incluye revisión de documentación y evaluación médica.

Los choferes ya están probando los diferentes simuladores en Nueva York Autoridad Metropolitana de Transporte

Trabajo para choferes de autobús en Nueva York: vacantes disponibles

Actualmente, se encuentran abiertas dos convocatorias para aplicar como chofer de autobús en Nueva York.

La primera a través de la Autoridad Operativa de Tránsito Terrestre de Manhattan y el Bronx, conocida como MaBSTOA, una vacante para brindar servicio en todo el Alto Manhattan y el Bronx con acceso a beneficios y representación sindical.

La segunda convocatoria es mediante la MTA Bus Company que opera 44 rutas en el Bronx, Brooklyn y Queens, 43 rutas de autobuses exprés entre Manhattan, Bronx y Brooklyn y tres rutas de Select Bus Service, en Queens. En ambos casos los exámenes están disponibles hasta que se cubra la vacante.

Hay vacantes disponibles para convertirse en chofer de autobus en Nueva York. Autoridad Metropolitana de Transporte

¿Cuánto gana un chofer de autobús en Nueva York?

De acuerdo con la MTA, el salario base actual para un conductor de autobús en Nueva York ronda los US$28 por hora.

Entre los beneficios que ofrece este puesto están: bono de transporte, aumentos salariales por trabajo nocturno o en fines de semana y días festivos, vacaciones, plan médico integral y plan de pensión. A partir del sexto año, el salario mínimo por hora aumenta a US$37,42.