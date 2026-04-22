Hochul lleva su lucha contra los seguros a los campos de Nueva York: “Los agricultores sienten el impacto”

En una visita reciente a la granja Wagner, ubicada en las afueras de Albany, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó una serie de reformas diseñadas para reducir los altos costos de los seguros de autos, que alcanzaron niveles que calificó como “insostenibles” para la comunidad agrícola local. Acompañada por representantes del NY Farm Bureau y productores lácteos del norte del estado, la mandataria vinculó directamente esos precios con el encarecimiento de la producción de alimentos.

El plan de Hochul para bajar los precios de los seguros en el campo

Hochul anunció una reforma para reducir las tarifas de los seguros de vehículos, las cuales impactan especialmente en quienes producen y transportan mercancías.

Durante el evento en la granja Wagner, la gobernadora remarcó la situación actual y aseguró que “los agricultores de todo el estado de Nueva York sienten los impactos de las altas tasas de seguros de autos y los precios por las nubes de los costos directos de envío e importación”.

La gobernadora Kathy Hochul visitó una granja en Albany y habló de su proyecto para bajar los costos de los seguros de coches (Foto: Oficina de la gobernadora de Nueva York) oficina de la gobernadora Hochul

En un video publicado en su cuenta oficial de X, la gobernadora neoyorquina mencionó que está “recorriendo el estado para hablar sobre bajar los costos de seguros automotrices para todos”.

Además, en un comunicado oficial emitido por su oficina, se detalla que los neoyorquinos pagan actualmente algunas de las primas más altas de todo EE.UU., con un promedio anual que supera los 4000 dólares, situándose casi US$1500 por encima de la media nacional.

Para el sector agrícola, esta carga es todavía más pesada debido a la necesidad constante de movilizar maquinaria y productos.

La gobernadora Hochul habló de los altos precios de los seguros para autos en el campo

Allyson Jones-Brimmer, directora ejecutiva de la Asociación de Productores Lácteos del Noreste (Nedpa, por sus siglas en inglés), señaló que algunas granjas vieron incrementos de más del 60% de un año a otro en sus tasas de seguros, un cambio que calificó como “simplemente insostenible”.

Las reformas legales propuestas por Hochul

En este contexto, Hochul presentó sus propuestas para el presupuesto del año fiscal 2027, centradas en reducir las tarifas de los seguros de autos y brindar apoyo directo al sector agrícola de Nueva York.

Según indicó la propia gobernadora, estos altos costos son impulsados por el fraude, los vacíos legales y los accidentes falsos, que inflan las primas en unos US$300 anuales por conductor.

Para combatir este problema, se propuso un enfoque que incluirá reformas para penalizar a los organizadores de fraude.

Además, se buscará fortalecer la coordinación entre el Departamento de Servicios Financieros (DFS), la Policía Estatal y los fiscales de distrito.

Los trabajadores agrícolas son los que más sufren los elevados precios de los seguros, según afirmó Hochul (Foto: Unsplash) Unsplash

El plan de Hochul para el presupuesto de 2027 incluye medidas como: