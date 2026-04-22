Autobuses más rápidos en Brooklyn: Mamdani reforma un boulevard para el transporte público

El alcalde Zohran Mamdani y el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) presentaron un plan de reforma integral para un tramo crítico de Linden Boulevard en Brooklyn. El proyecto abarca el segmento comprendido entre las avenidas Fountain y Conduit, con el objetivo de agilizar el servicio de autobuses y mejorar las condiciones de seguridad en una vía conocida popularmente como el “nuevo bulevard de la muerte” por su peligrosidad.

El proyecto de Mamdani para arreglar el “nuevo bulevar de la muerte” en Brooklyn

De acuerdo con los datos oficiales de la oficina del alcalde, Linden Boulevard es uno de los corredores más peligrosos de Brooklyn para los peatones.

Las estadísticas de tráfico revelan que, entre 2021 y 2025 se registraron un total de 443 lesiones, de las cuales 15 fueron catalogadas como graves, además de un trágico fallecimiento. En promedio, una persona resulta herida por un incidente en este tramo cada cuatro días.

Zohran Mamdani anunció importantes obras en Brooklyn junto al NYC DOT / Instagram @nycmayor nycmayor

Esta es la principal razón por la que la vía fue designada como un corredor prioritario, lo que implica que presenta niveles de mortalidad y lesiones graves significativamente superiores al promedio del condado. Con esto en mente, Mamdani y el NYC DOT pusieron en marcha un nuevo proyecto para mejorar la infraestructura.

Los detalles técnicos de la reforma de Mamdani en Brooklyn

La propuesta de rediseño presentada ante la junta comunitaria local contempla una intervención estructural en una extensión de aproximadamente una milla (1,6 km). La medida más significativa es la instalación de carriles exclusivos para autobuses que estarán operativos las 24 horas del día y restringidos para vehículos particulares.

Según el comisionado del NYC DOT, Mike Flynn, el objetivo es que las unidades de transporte dejen de moverse en esas zonas donde suelen quedar atrapadas detrás de vehículos estacionados en doble fila, y pasen a circular por carriles centrales de la calzada.

En la actualidad, se registran velocidades de autobuses de apenas 4 millas por hora (poco más de 6 km/h) en ciertos tramos de este corredor. Además de los carriles, las obras incluirán diversas mejoras en la infraestructura peatonal y operativa.

Las obras que llevará a cabo el NYC DOT en Brooklyn / X @NYC_DOT @NYC_DOT

Se instalarán ocho nuevas islas de hormigón que funcionarán tanto para el abordaje de pasajeros como para el refugio de peatones, lo que permitirá reducir las distancias necesarias para cruzar el bulevar, que tiene una anchura de 140 pies (más de 42 metros). Asimismo, se añadirán dos cruces con semáforos en las calles Pine y Emerald para facilitar la conexión entre los vecindarios y reducir los tramos sin cruces seguros.

Impacto en la comunidad y la conectividad de la Ciudad de Nueva York

Según las autoridades de transporte, el 54% de los residentes del área de Linden Boulevard utiliza el transporte público para sus desplazamientos diarios y el 57% de los hogares no dispone de un vehículo privado. Dado que la estación de metro más cercana se encuentra a más de media milla de distancia, los autobuses representan el único medio de transporte viable para miles de personas.

Además de mejorar la frecuencia de los autobuses, la seguridad de los peatones es la gran prioridad de las reformas / Unsplash Unsplash

Mamdani subrayó que este proyecto es una respuesta directa a las necesidades de las familias trabajadoras y empleados que dependen de la puntualidad del transporte para cumplir con sus obligaciones diarias. El plan beneficiará directamente a los usuarios de seis rutas de autobús: B13, B14, B15, B20, BM5 y Q8.

Estas rutas son fundamentales para conectar a los residentes con centros como el Aeropuerto JFK, el Hospital Brookdale, el Gateway Center y seis líneas de metro (A, C, J, Z, L y 3). Según el cronograma oficial, el NYC DOT espera comenzar las obras a finales de este año y completar el proyecto durante el verano de 2027.