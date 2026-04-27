Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el lunes 27 de abril la temperatura rondará entre 47 y 62 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chubascos.
La probabilidad de precipitación de 24%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 10 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chubascos.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 10 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 24%
- Pronóstico: leve probabilidad de chubascos
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El lunes 27 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El martes 28 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 25%.
El miércoles 29 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 87%.
El jueves 30 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación: 58%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 33%.
El viernes 1 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 17 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 17%.
El sábado 2 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 24%.
El domingo 3 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
LA NACION
Más leídas
- 1
Cómo fortalecer las defensas con el frío: sistema inmune, salud intestinal y los alimentos que no pueden faltar
- 2
La brutal agresión de Esteban Andrada a un rival en la segunda división
- 3
Revuelo en Italia: echaron a la directora del Teatro La Fenice de Venecia por sus dichos a LA NACION
- 4
Quién es Fernando Herrmann, el reemplazante de Carlos Frugoni en el Ministerio de Economía