Confirmado en Nueva York: cheques de US$200 y quiénes cobran el reembolso anunciado por Hochul

El gobierno de Kathy Hochul empezó el 21 de septiembre a enviar los cheques del programa POWER a 8,2 millones de hogares. El pago llega hasta 200 dólares, aunque el monto depende de la categoría fiscal y de los ingresos declarados en 2024 y el esquema se integra a otras ayudas para los costos de energía en Nueva York.

Quiénes reciben los cheques de US$200 del programa Power en Nueva York

Según informó el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS, por sus siglas en inglés), los contribuyentes que presentaron una declaración conjunta y registraron ingresos inferiores a US$150.000 reciben el monto máximo de US$200. Quienes declararon en conjunto entre US$150.000 y US$300.000 obtienen US$150.

Las parejas con declaración conjunta e ingresos de hasta US$150.000 acceden al pago máximo de US$200 Getty - E+

Las personas con una declaración individual y un ingreso inferior a US$150.000 reciben US$100. Nueva York entrega los reembolsos como cheques de crédito anticipado y los envía por correo entre septiembre y diciembre.

Los requisitos para cobrar el reembolso de energía en Nueva York

El NYDFS estableció que la elegibilidad toma como referencia la declaración estatal de 2024. El contribuyente debe cumplir con los límites de ingresos y no puede haber figurado como dependiente en la declaración de otra persona.

El organismo también exige una declaración de residente presentada dentro del plazo. Para considerarla en término, el contribuyente debió presentar el formulario IT-201 antes del 15 de abril de 2025 o, si obtuvo una extensión válida, hasta el 15 de octubre de 2025.

Además, las autoridades exigen residencia de tiempo completo en el estado durante 2024.

El beneficio no requiere una solicitud adicional. Tampoco hace falta presentar copias de facturas de electricidad o gas para demostrar la elegibilidad.

El estado utiliza la información fiscal disponible y envía automáticamente los cheques POWER en Nueva York a quienes cumplen las condiciones.

El NYDFS aclaró que los envíos no siguen un orden por código postal o región. Por ese motivo, dos contribuyentes elegibles que viven en la misma zona pueden recibir el pago en momentos diferentes.

Cuándo llegan los cheques Power de hasta US$200 en Nueva York

NBC New York informó el 21 de septiembre que el estadio inició ese día la distribución de los pagos. Así, el proceso continuará hasta diciembre y los beneficiarios no deben completar trámites para acceder al dinero.

El programa alcanza a 8,2 millones de hogares en todo el estado. El gobierno de Hochul destinó US$1000 millones al esquema dentro del presupuesto estatal y planteó el pago como una respuesta a los mayores costos de energía y otros gastos cotidianos.

Otras medidas del paquete energético de Hochul en Nueva York

La oficina de la gobernadora Hochul informó el 28 de mayo que el presupuesto aprobado para el año fiscal 2027 incorporó los reembolsos Power dentro de un paquete de asequibilidad energética. El plan también fijó nuevas reglas para el control de las empresas de servicios públicos.

Los envíos de los cheques POWER comenzaron el 21 de septiembre y continuarán por correo hasta diciembre de 2026 Fotomontaje generado con IA (AP)

Entre esas disposiciones, el estado prohibió que las compañías trasladen a los usuarios determinados gastos de lobby, campañas de relaciones públicas, donaciones políticas y viajes de lujo. El presupuesto también vinculó parte de la remuneración de los directores ejecutivos con metas de asequibilidad definidas por la Comisión de Servicio Público.

Las empresas que soliciten aumentos de tarifas deben justificar la necesidad de sus proyectos de capital y presentar una alternativa presupuestaria con costos operativos por debajo de la inflación. Nueva York también amplió los plazos para revisar esos pedidos y creó un índice destinado a medir el peso de las facturas de energía sobre los ingresos de los hogares.

El paquete incorporó, además, inversiones para modernización. La administración estatal destinó recursos a programas de eficiencia energética para viviendas en Nueva York, proyectos de energía limpia, infraestructura de agua y medidas de preparación ante fenómenos meteorológicos severos.

La gobernadora también impulsó la creación de la Comisión RATES, integrada por defensores de consumidores y especialistas en energía. Ese organismo tiene como objetivo revisar las causas de los aumentos en las facturas, las ganancias de las empresas y el funcionamiento del mercado energético.