Contaminación radiactiva en Nueva York: los dos condados bajo investigación y qué deben saber los residentes

El gobierno de Nueva York intensificó esta semana la investigación sobre la presencia de materiales radiactivos en dos condados del oeste del estado. En declaraciones recientes, la gobernadora Kathy Hochul instó a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) a intensificar las pruebas y acelerar la distribución de recursos, mientras algunas familias son reubicadas como medida de resguardo.

Contaminación radiactiva en Niágara y Erie: qué investiga Nueva York

La Oficina de la Gobernadora emitió el lunes 20 de julio, en el inicio de la semana, un comunicado en el que confirmó que la administración estatal abrió una investigación sobre la contaminación radiactiva en los condados de Niágara y Erie, en el oeste del estado.

La gobernadora Kathy Hochul aseguró que se comunicó con la EPA para acelerar la respuesta a la contaminación radiactiva @GovKathyHochul

“Sé lo que sucede cuando el gobierno no actúa con la suficiente rapidez: que las familias se pregunten si el hogar que tienen para su familia y sus mascotas sigue siendo seguro para vivir“, expresó Hochul.

Según el texto, el gobierno intensificó las pruebas y aceleró la entrega de recursos en las comunidades potencialmente afectadas. Desde el viernes, los funcionarios visitaron todas las viviendas cuyos propietarios firmaron el acuerdo de acceso necesario para realizar las pruebas.

“Mi prioridad es muy clara: realizar las pruebas, brindar a la gente las respuestas lo antes posible, tan pronto como las sepamos, tan pronto como se haya realizado el análisis. Y las familias merecen esa información, merecen esa transparencia y merecen tener la confianza de que su gobernadora está de su lado”, sostuvo.

Radiación en propiedades de Niágara: cuatro familias recibieron asistencia para reubicarse

El lunes 20 de julio, los residentes del condado de Niágara mantuvieron una reunión con los funcionarios del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) y de la EPA respecto a la polución radiactiva, según consignó Spectrum News.

“No sabemos con exactitud de dónde provienen los materiales”, declaró Amanda Lefton, comisionada del Departamento de Conservación Ambiental del estado. ”Eso forma parte de la investigación. Sospechamos que se trata de algo parecido a escoria que se produjo y se utilizó como relleno”, agregó.

El personal de la EPA ya comenzó a reubicar a las familias que se encuentran en zonas en las que se detectaron altos niveles de contaminación radiactiva Freepik

Durante el fin de semana, cuatro familias del área recibieron asistencia de la EPA para su reubicación tras la detección de radiactividad en sus jardines. En este contexto, el DEC solicitó que los ciudadanos permitan el acceso a sus viviendas para realizar inspecciones de seguridad.

Por su parte, la gobernadora de Nueva York también pidió a las familias que firmen el acuerdo de acceso para que los funcionarios estatales y federales puedan acceder a la propiedad, ya que de otro modo no pueden ingresar de manera legal.

Vecinos de Niágara reclaman datos sobre los niveles de radiación detectados

En medio de la incertidumbre por la contaminación, los vecinos pidieron a las autoridades más información. “Encontraron altos niveles de radiación. Tan altos que, según dijeron, saturaron uno de sus medidores de radiación. Me aconsejaron que no me acercara a mi fogata y que, sobre todo, me mantuviera alejada del bosque. Fue un golpe muy duro”, expresó Lexi Hawk, dueña de un inmueble en la zona afectada, citada por el medio local WGRZ.

Por su parte, la propietaria Carolyn Johnson detalló el diálogo que tuvo con las autoridades de la EPA. “Me informaron, tanto por teléfono como en persona, que habían encontrado niveles extremadamente altos de radiactividad en mi hogar. Utilizaron la expresión ‘extremadamente altos’”, contó.

Luego, reclamó más información. “No me proporcionaron cifras ni datos por escrito cuando los solicité. También me dijeron que querían asegurarse de que no hubiera restos del Proyecto Manhattan enterrados en mi propiedad”, sostuvo.