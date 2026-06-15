Cortes de calles en Nueva York por la celebración de los Knicks este 18 de junio

El pasado 13 de junio, los Knicks de Nueva York vencieron a los San Antonio Spurs en el Juego 5 de las Finales de la NBA y conquistaron su primer campeonato desde 1973. En honor al triunfo, la ciudad realizará un desfile con confeti y una ceremonia en City Hall el jueves 18 de junio.

Qué calles podrían verse afectadas por el desfile de los Knicks

De acuerdo con The New York Times, se tiene previsto que las festividades comiencen a las 10 hs cerca de Battery Park y que el equipo recorra aproximadamente una milla (1,6 kilómetros) hacia el norte por Broadway, en la tradicional ruta conocida como “Canyon of Heroes”.

Los Knicks recorrerán la ruta conocida como el Canyon of Heroes en Nueva York Imagen generada con Inteligencia Artificial

Según lo previsto, el desfile concluirá en la plaza del Ayuntamiento (City Hall Plaza), donde el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, realizará una ceremonia y recibirá al equipo.

Hasta el momento, la ciudad no publicó una lista oficial de calles cerradas ni horarios específicos de reapertura. Como antecedente reciente, en el desfile con confeti de New York Liberty de octubre de 2024, realizado también en el Bajo Manhattan, Downtown Alliance informó cierres vehiculares desde las 9 hs. en distintos puntos de la zona. Entre las calles afectadas estuvieron:

Broadway, entre Reade Street y Battery Place.

State Street, entre Battery Place y Bridge Street.

Battery Place, entre West Thames Street y Broadway.

3rd Place y 2nd Place, entre Battery Place y Little West Street.

Little West Street, entre Morris Street y Battery Place.

West Street, entre Morris Street y Battery Place.

Morris Street, entre West Street y Washington Street.

En ese operativo también se advirtió que no habría cruces vehiculares este-oeste sobre Broadway, que algunas salidas de metro cercanas a City Hall podían cerrar y que los cruces peatonales quedaban sujetos al tamaño de la multitud.

Mamdani entregará las llaves de la ciudad a los Knicks

A través de un comunicado, se anunciaron una serie de eventos para homenajear a los Knicks y entregarles las llaves de la ciudad. Sobre la victoria y las próximas celebraciones, el alcalde declaró: “Durante más de 50 años los neoyorquinos han esperado este momento. A pesar de las decepciones, las frustraciones y la esperanza de que cada año fuera nuestro año, esta ciudad nunca dejó de creer en los Knicks y este equipo cumplió esa esperanza con garra, resiliencia y pasión, al igual que los cinco distritos”.

¿Quiénes participarán en el desfile de los Knicks en Nueva York el 18 de junio?

Un portavoz compartió con The New York Times que, entre las figuras que se espera se presenten al desfile el próximo 18 de junio están los jugadores: Jalen Brunson, OG Anunoby y Karl-Anthony Towns.

También se confirmó la participación de James Dolan, propietario del equipo y director ejecutivo de Madison Square Garden Sports. Esto a pesar de que, recordó NYT, la semana pasada afirmó que el alcalde y la comisionada de policía, Jessica S. Tisch, eran falsos fanáticos de los Knicks luego de que decidieran colocar una estricta zona de seguridad alrededor del estadio para evitar que los festejos se salieran de control.

Nueva York iluminará edificios en honor a los Knicks

Además del desfile, la Oficina del Alcalde de Nueva York también anunció que el Ayuntamiento y los edificios municipales de toda la ciudad se iluminarán de azul y naranja el jueves 18 para celebrar el campeonato de los Knicks. Ello incluye a:

Edificio Municipal David N. Dinkins de Manhattan : 1 Centre Street, Nueva York, NY 10007.

: 1 Centre Street, Nueva York, NY 10007. Ayuntamiento del distrito de Brooklyn: 209 Joralemon Street, Brooklyn, NY 11201.

Los Knicks han ganado tres campeonatos de la NBA en su historia: en 1970, 1973 y 2026 Darren Abate - FR115 AP

Desfile con confeti, una tradición en Nueva York

El desfile con confeti forma parte de una larga tradición en la ciudad para honrar a personajes destacados, desde miembros de las fuerzas armadas hasta astronautas, dignatarios extranjeros y atletas olímpicos.

El primer desfile de este tipo ocurrió en 1886, de forma espontánea, durante la ceremonia de dedicación de la Estatua de la Libertad. Hasta la fecha se han llevado a cabo más de 200 de estas conmemoraciones.