Desde hoy al 9 de agosto: Nueva York redobla controles a conductores para frenar excesos de velocidad

Desde este lunes 3 y hasta el domingo 9 de agosto, Nueva York intensificará la vigilancia en rutas y calles de todo el estado con un nuevo operativo especial contra el exceso de velocidad. La medida anunciada por la gobernadora Kathy Hochul busca reforzar la presencia policial y reducir el número de siniestros viales.

La semana de controles contra el exceso de velocidad en Nueva York que anunció Hochul

La gobernadora Hochul anunció el inicio de la segunda edición de “Speed Week”, una campaña estatal de fiscalización enfocada en detectar y sancionar a quienes superen los límites de velocidad. El operativo de esta semana contará con un aumento de patrullajes por parte de la Policía Estatal de Nueva York y de distintas agencias locales de seguridad.

Nueva York realiza una nueva semana de operativos de controles contra el exceso de velocidad Imagen compuesta

La iniciativa forma parte de los programas impulsados por el Governor’s Traffic Safety Committee (GTSC) y representa el segundo despliegue de alta visibilidad organizado durante el verano para combatir una de las principales causas de accidentes de tránsito evitables. El objetivo es desalentar las conductas de riesgo al volante mediante una mayor presencia policial y controles distribuidos en distintas regiones del estado.

Según explicó la gobernadora en un comunicado, la decisión responde a la persistencia del exceso de velocidad como uno de los factores más frecuentes de los accidentes fatales registrados en Nueva York. En ese contexto, remarcó que las autoridades mantendrán una política de tolerancia cero frente a quienes conduzcan de manera temeraria.

“Estas campañas de control son fundamentales, ya que el exceso de velocidad sigue siendo una de las principales causas de accidentes fatales cada año en el estado de Nueva York. Como siempre, tenemos tolerancia cero con quienes ponen en peligro a los demás conduciendo de manera imprudente”, expresó Hochul, según cita el comunicado.

Los resultados de la primera campaña contra el exceso de velocidad en Nueva York

La decisión de repetir el operativo llega después de los resultados obtenidos durante la primera Speed Week, desarrollada entre el 8 y el 14 de junio. Durante esos días, las fuerzas policiales estatales y locales emitieron un total de 56.578 infracciones en todo el estado.

Hochul anunció la segunda edición de la Speed Week en Nueva York Fotomontaje generado con IA

Entre las sanciones aplicadas durante aquella semana se destacaron:

14.005 multas por exceso de velocidad.

2220 infracciones por conducción distraída.

1386 casos relacionados con conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Las cifras muestran que el exceso de velocidad fue, por amplio margen, la falta más detectada durante el operativo, motivo por el cual las autoridades decidieron volver a desplegar una campaña específica durante agosto. Los condados de Nassau y Suffolk, en Long Island, concentraron la mayor cantidad de multas emitidas durante la primera etapa, con 6158 y 5367 infracciones, respectivamente.

El problema de Nueva York y EE.UU. con el exceso de velocidad

Las estadísticas incluidas en el comunicado reflejan la magnitud del problema tanto a nivel nacional como estatal. De acuerdo con datos de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) del Departamento de Transporte de Estados Unidos, durante 2024 se registraron 11.288 muertes en accidentes relacionados con el exceso de velocidad, una cifra equivalente al 29% de todas las víctimas fatales por siniestros viales del país norteamericano.

El anuncio de Hochul sobre el nuevo plan de carriles exclusivos en Nueva York

Ese mismo organismo también advierte que los conductores jóvenes presentan una mayor probabilidad de verse involucrados en accidentes de este tipo. Durante 2024, el 39% de los hombres y el 20% de las mujeres de entre 15 y 20 años que participaron en choques fatales circulaban a una velocidad superior a la permitida.

En el caso de Nueva York, la información del Institute for Traffic Safety Management & Research indica que durante 2024 se reportaron 34.042 accidentes relacionados con el exceso de velocidad. De ese total, 315 tuvieron consecuencias fatales y más de 12.000 provocaron lesiones personales.

Los datos preliminares correspondientes a 2025 muestran que la problemática continúa, con más de 24.000 accidentes asociados a la velocidad, de los cuales 231 incluyeron al menos una víctima fatal y 16.644 dejaron personas heridas.