Nueva York: Hochul anuncia una inversión millonaria para resolver un problema de larga data y evitar inundaciones

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una inversión de casi 26 millones de dólares para modernizar la infraestructura de agua y alcantarillado del condado de Washington. El financiamiento apunta a reducir el riesgo de inundaciones, mejorar el funcionamiento del sistema de saneamiento y facilitar la construcción de viviendas y nuevos emprendimientos.

Hochul anunció la inversión de US$26 millones contra las inundaciones en Nueva York

El anuncio se realizó mediante un comunicado difundido por la oficina de la gobernadora. Según el gobierno estatal, los fondos se destinarán a dos proyectos que buscan resolver problemas históricos de capacidad en las plantas de tratamiento de aguas residuales y eliminar obstáculos para el crecimiento de la región.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que Yonkers recibirá 10 millones de dólares de la Iniciativa de Revitalización del Centro Urbano.

Los recursos beneficiarán a dos localidades:

US$14,5 millones para Fort Edward .

para . US$11,4 millones para el Town of Kingsbury, incluido el Village of Hudson Falls.

De acuerdo con el estado, ambas iniciativas permitirán modernizar la infraestructura de saneamiento y ampliar la capacidad de las plantas de tratamiento, una condición necesaria para avanzar con nuevos proyectos residenciales y comerciales.

Qué obras realizará Nueva York para reducir el riesgo de inundaciones

De acuerdo con la información que difundieron las autoridades, en Fort Edward, el proyecto contempla:

Reubicar colectores cloacales .

. Reemplazar cañerías de agua potable.

de agua potable. Separar las redes de aguas pluviales y residuales.

de aguas pluviales y residuales. Eliminar los desbordes del sistema combinado durante tormentas.

del sistema combinado durante tormentas. Adecuar la infraestructura para futuros desarrollos urbanos.

Nueva York busca renovar la infraestructura de aguas residuales y drenaje en el condado de Washington Stock en canva

Según lo que espera el gobierno de Hochul, estas mejoras aumentarán la capacidad del sistema y disminuirán las inundaciones provocadas por lluvias intensas

En Kingsbury y Hudson Falls, los fondos financiarán la separación del drenaje pluvial del sistema cloacal para evitar que grandes volúmenes de agua de lluvia ingresen a la planta de tratamiento durante tormentas. Según el gobierno estatal, esa medida reducirá la presión sobre las instalaciones y disminuirá el riesgo de desbordes.

Al anunciar el proyecto, Hochul destacó que este tipo de inversiones resulta esencial para el desarrollo de las comunidades más pequeñas. “He trabajado en el gobierno local y vi de primera mano lo que una mayor asistencia estatal puede hacer por los pequeños pueblos”, afirmó.

La funcionaria agregó que las comunidades “merecen ser escuchadas, vistas y apoyadas”. Por otro lado, sostuvo que estas obras contribuirán a impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los residentes.

Los problemas de infraestructura de Nueva York complican el desarrollo de viviendas

Según explicó el gobierno estatal, la capacidad limitada de la infraestructura de saneamiento impedía avanzar con distintos proyectos habitacionales y comerciales en el condado de Washington.

Hochul destacó que este tipo de inversiones resulta esencial para el desarrollo de las comunidades más pequeñas Fotomontaje generado con IA

En Kingsbury, una moratoria para nuevas conexiones al sistema cloacal frenó un desarrollo residencial. En Fort Edward, las restricciones afectaban a uno de los principales empleadores de la zona y dificultaban la expansión de empresas, además de la construcción de nuevas viviendas.

Las autoridades afirmaron que estas obras se suman a otras inversiones impulsadas por la administración Hochul para modernizar la infraestructura hídrica y reforzar la seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos. A comienzos de 2026, el estado anunció más de US$265 millones para proyectos de calidad del agua y adaptación climática en distintas regiones de Nueva York.