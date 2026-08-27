Eclipse lunar en Nueva York: hora, duración y punto máximo del fenómeno nocturno que se verá en EE.UU.
El fenómeno se mantendrá hasta la madrugada del viernes 28 de agosto; las principales ciudades donde será visible
Un eclipse lunar casi total se producirá en la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto, y podrá verse desde buena parte de Estados Unidos, América y regiones de Europa y África. En Nueva York, el fenómeno comenzará a las 21.23 hs del jueves y alcanzará su punto máximo a las 00.12 hs del viernes.
Eclipse lunar: horarios exactos en la costa este
- La fase penumbral inicia a las 21.23 hs (hora del Este), cuando la Luna entra en la sombra externa de la Tierra, de acuerdo con NBC New York.
- El fenómeno principal arranca a las 22.33 hs (hora del Este), cuando la sombra principal empieza a cubrir el disco lunar.
- A las 00.12 hs (hora del Este) del viernes, el eclipse estará en su punto máximo, con más del 96% de la superficie lunar cubierta por la sombra terrestre.
- El evento concluye a las 3.01 hs (hora del Este), cuando la Luna sale por completo de la sombra terrestre.
Hora de EE.UU. para ver el eclipse lunar en vivo
La fase parcial comenzará a las 22.34 hs del Este del jueves 27, cuando la Luna empiece a ingresar en la umbra, la zona más oscura de la sombra terrestre.
- California: el máximo llegará a las 21.13 hs del jueves 27 de agosto. La ubicación exacta determinará cuánto tiempo podrá observarse el fenómeno sobre el horizonte.
- Texas: el punto de máxima cobertura se producirá a las 23.13 hs. El eclipse podrá seguirse durante la noche si las condiciones del cielo son favorables.
- Illinois: el horario será el mismo que en Texas. El máximo llegará a las 23.13 hs del jueves 27 de agosto.
- Florida: la máxima cobertura se producirá a las 00.13 hs del viernes 28 de agosto.
- Nueva York: el fenómeno alcanzará su máximo a las 00.13 hs.
Por qué la Luna se verá roja durante el eclipse
- El fenómeno se conoce como “luna de sangre” porque la atmósfera terrestre dispersa la luz solar y proyecta un tono rojo anaranjado sobre la superficie lunar.
- A diferencia de un eclipse solar, este puede observarse sin protección ocular ni riesgos, con binoculares o telescopio para mayor detalle.
La visibilidad también se extiende hacia Europa occidental y África occidental. La NASA señala que el fenómeno podrá observarse en distintas etapas según la posición de cada región respecto de la Luna y el horizonte.
El clima amenaza la visibilidad en Nueva York del eclipse lunar
En medio del fenómeno, un frente frío se aproxima a la región del área triestatal durante el jueves, con pronósticos de lluvias, tormentas y nubosidad hasta la noche.
- Los modelos de corto plazo son “bullish” respecto de la nubosidad, por lo que ver la luna roja sin obstrucciones “será cuestión de suerte”.
La región de los Grandes Lagos ofrecería la mejor chance de cielo despejado para quienes puedan trasladarse, según NBC New York.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.