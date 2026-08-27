Eclipse lunar en Nueva York: hora, duración y punto máximo del fenómeno nocturno que se verá en EE.UU.

Un eclipse lunar casi total se producirá en la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto, y podrá verse desde buena parte de Estados Unidos, América y regiones de Europa y África. En Nueva York, el fenómeno comenzará a las 21.23 hs del jueves y alcanzará su punto máximo a las 00.12 hs del viernes.

Eclipse lunar: horarios exactos en la costa este

La fase penumbral inicia a las 21.23 hs (hora del Este), cuando la Luna entra en la sombra externa de la Tierra , de acuerdo con NBC New York.

cuando , de acuerdo con NBC New York. El fenómeno principal arranca a las 22.33 hs (hora del Este), cuando la sombra principal empieza a cubrir el disco lunar.

La primera fase inicia a las 21.23 hs (hora del Este) Fotomontaje editado con IA

A las 00.12 hs (hora del Este) del viernes, el eclipse estará en su punto máximo , con más del 96% de la superficie lunar cubierta por la sombra terrestre.

, con más del 96% de la superficie lunar cubierta por la sombra terrestre. El evento concluye a las 3.01 hs (hora del Este), cuando la Luna sale por completo de la sombra terrestre.

Hora de EE.UU. para ver el eclipse lunar en vivo

La fase parcial comenzará a las 22.34 hs del Este del jueves 27, cuando la Luna empiece a ingresar en la umbra, la zona más oscura de la sombra terrestre.

California : el máximo llegará a las 21.13 hs del jueves 27 de agosto . La ubicación exacta determinará cuánto tiempo podrá observarse el fenómeno sobre el horizonte.

: el máximo llegará a las . La ubicación exacta determinará cuánto tiempo podrá observarse el fenómeno sobre el horizonte. Texas : el punto de máxima cobertura se producirá a las 23.13 hs . El eclipse podrá seguirse durante la noche si las condiciones del cielo son favorables.

: el punto de máxima cobertura se producirá a las . El eclipse podrá seguirse durante la noche si las condiciones del cielo son favorables. Illinois : el horario será el mismo que en Texas. El máximo llegará a las 23.13 hs del jueves 27 de agosto .

: el horario será el mismo que en Texas. El máximo llegará a las . Florida : la máxima cobertura se producirá a las 00.13 hs del viernes 28 de agosto .

: la máxima cobertura se producirá a las . Nueva York: el fenómeno alcanzará su máximo a las 00.13 hs.

Por qué la Luna se verá roja durante el eclipse

El fenómeno se conoce como “luna de sangre” porque la atmósfera terrestre dispersa la luz solar y proyecta un tono rojo anaranjado sobre la superficie lunar.

porque la atmósfera terrestre dispersa la luz solar y proyecta un tono rojo anaranjado sobre la superficie lunar. A diferencia de un eclipse solar, este puede observarse sin protección ocular ni riesgos, con binoculares o telescopio para mayor detalle.

Lo que debes saber sobre el eclipse lunar, según la NASA

La visibilidad también se extiende hacia Europa occidental y África occidental. La NASA señala que el fenómeno podrá observarse en distintas etapas según la posición de cada región respecto de la Luna y el horizonte.

El clima amenaza la visibilidad en Nueva York del eclipse lunar

En medio del fenómeno, un frente frío se aproxima a la región del área triestatal durante el jueves, con pronósticos de lluvias, tormentas y nubosidad hasta la noche.

Los modelos de corto plazo son “bullish” respecto de la nubosidad, por lo que ver la luna roja sin obstrucciones “será cuestión de suerte”.

La región de los Grandes Lagos ofrecería la mejor chance de cielo despejado para quienes puedan trasladarse, según NBC New York.

El eclipse lunar del 27 y 28 de agosto de 2026 podrá observarse desde buena parte de Estados Unidos y el resto de América NASA

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.