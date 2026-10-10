El candidato de Mamdani en Michigan de cara a las midterms USA 2026: “La esperanza por sí sola no gana elecciones”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, destacó las propuestas económicas del candidato al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, y explicó por qué considera que las elecciones de medio término del 3 de noviembre serán decisivas para el futuro de Estados Unidos. El mandatario demócrata expresó su respaldo a una campaña que propone reducir la influencia del dinero en la política, mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos y avanzar hacia una cobertura médica universal.

Zohran Mamdani y Michigan: las propuestas del candidato que busca llegar al Senado

El-Sayed, ganador de las primarias demócratas del 4 de agosto, enfrentará al republicano Mike Rogers por el escaño que deja vacante el senador Gary Peters. La contienda de Michigan es una de las disputas relevantes para definir el control del Senado estadounidense.

En una entrevista con N+ Univision, el alcalde de Nueva York destacó las propuestas económicas y sociales del postulante demócrata y expresó su expectativa de que el partido azul obtenga buenos resultados en estas elecciones. Sin embargo, advirtió que el resultado dependerá del trabajo de campaña: “La esperanza por sí sola no gana elecciones”

Mamdani explicó que su participación en estas elecciones tiene límites definidos y que su principal responsabilidad continúa siendo la administración de Nueva York. Sin embargo, contó que tuvo la oportunidad de reunirse con El-Sayed el día anterior a la entrevista y valoró los planteos que impulsa el candidato en su campaña.

Estos comicios renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado, por lo que podrían modificar el equilibrio político del Congreso.

Elecciones de medio término: qué está en juego para la clase trabajadora, según Mamdani

Durante la entrevista, Mamdani destacó la importancia de que los candidatos respondan a las necesidades económicas de la población. En su análisis, el alcalde planteó que numerosas familias tienen ingresos insuficientes para pagar el alquiler, comprar alimentos o afrontar los costos del cuidado infantil.

La plataforma electoral respaldada por Mamdani prioriza tres ejes fundamentales: sacar el dinero de la política, mejorar el poder adquisitivo de las familias y avanzar hacia la cobertura médica universal Paul Sancya - AP

Desde esa perspectiva, consideró que la política debe demostrar que puede producir resultados tangibles para la población, en lugar de presentarse como un sistema de valores alejado de los inconvenientes cotidianos.

Durante la entrevista con N+ Univision, el mandatario sostuvo que la cuestión central es si “la democracia debe demostrar que puede mejorar la vida de la clase trabajadora” o si, por el contrario, terminan percibiéndola como algo que no pueden permitirse considerar prioritario.

El alcalde también expresó su esperanza de que los candidatos demócratas de todo el país obtengan buenos resultados. No obstante, aclaró que esa expectativa no garantiza una victoria. En sus palabras, la esperanza no gana elecciones por sí sola: quienes participan de las campañas deben hacer todo lo posible para alcanzar sus objetivos electorales.

Michigan y la candidatura de Abdul El-Sayed: dinero en la política, ingresos y salud

Al explicar qué encuentra en la campaña de El-Sayed, Mamdani hizo hincapié en tres ideas que considera representativas de las demandas actuales de una parte de la población estadounidense: sacar el dinero de la política, aumentar los recursos disponibles en los bolsillos de los ciudadanos y garantizar el acceso universal a la atención médica.

El análisis económico planteado por el dirigente advierte que amplios sectores de la población enfrentan dificultades severas para pagar el alquiler, comprar alimentos o cubrir gastos de cuidado infantil. Alcaldía de Nueva York

El planteo sobre la influencia del dinero en la política apunta a la relación entre los intereses económicos y las decisiones públicas.

La segunda idea está relacionada con el poder adquisitivo: su argumento es que la política debe responder a las presiones financieras y ofrecer alternativas que permitan a las familias afrontar sus necesidades.

El tercer eje mencionado fue Medicare para todos, aunque durante la conversación el alcalde no desarrolló detalles sobre el diseño o la implementación de esa iniciativa.