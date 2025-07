El inesperado guiño de Eric Adams a Trump: defendió la cooperación de NYC con el ICE y criticó la gestión de Biden

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, elogió de forma inesperada un punto de la administración de Donald Trump. El funcionario hizo referencia a la crisis migratoria en Estados Unidos y ensalzó las acciones tomadas por el presidente.

El elogio de Eric Adams a Donald Trump por su gestión

En diálogo con Miranda Devine en Pod Force One, el alcalde manifestó sus intentos de diálogo con el exmandatario Joe Biden para ejercer -en su momento- un mayor control en las fronteras del territorio norteamericano, pero aseguró que no tuvo éxito. En cambio, señaló que Trump tomó medidas que representaron “un verdadero alivio” para la ciudad.

“La administración Trump aseguró la frontera y, gracias a eso, no se ven miles de personas entrando. Ha sido un verdadero alivio para nuestra ciudad”, puntualizó en el episodio publicado el miércoles 23 de julio.

Este elogio resulta llamativo, ya que Adams y Trump protagonizaron diversos cruces desde el regreso del republicano a la Casa Blanca en enero pasado, relativos a distintos aspectos políticos, entre ellos las medidas migratorias.

En abril, el alcalde de la ciudad de Nueva York presentó una demanda contra la administración federal para recuperar 188 millones de dólares destinados a albergar migrantes en el territorio y que fueron cancelados por FEMA posteriormente.

En la entrevista, el funcionario -que planea presentarse a la reelección de la ciudad de Nueva York de forma independiente- resaltó que las acciones de Biden sobre tratar de asegurar la frontera sur de ese país “les costó a los contribuyentes de Nueva York US$7700 millones de dólares en tres años”. Asimismo, indicó que eso significó la reducción de la financiación a otras necesidades urgentes.

Eric Adams elogió un aspecto de la administración de Trump y señaló las medidas fallidas de Joe Biden Peter K. Afriyie - AP

“No era sostenible. Intenté explicárselo a Washington D.C. una y otra vez, pero simplemente no me escucharon”, relató Adams. Y añadió, sobre la administración de Biden: “Su equipo probablemente le dijo que todo estaba bajo control cuando, en realidad, no lo estaba. Todo estaba fuera de control”.

Adams defendió la cooperación de Nueva York con el ICE

La Gran Manzana fue uno de los focos de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés), que tienen el objetivo de identificar a migrantes sin estatus legal y cumplir con las deportaciones masivas que prometió Trump, de un millón de personas al año.

En ese contexto, Adams defendió las acciones de la agencia federal en el territorio y especificó: “Tenemos que dejar de clasificar al ICE como una operación ilegal. No lo es. Es una entidad policial del gobierno federal y nos coordinaremos con ellos cuando persigamos a personas ilegales y peligrosas. Y lo hemos hecho”.

Adams defendió los operativos del ICE con ciertos objetivos en Nueva York Captura Pod Force One

A principios de junio pasado, cuando se iniciaron las protestas migrantes en ciudades como Los Ángeles, California, el alcalde de Nueva York advirtió que no toleraría el mismo escenario. “No permitiremos violencia y anarquía”, señaló, además de avisar que el Departamento de Policía local estaba listo para “garantizar el orden”.

El funcionario, si bien apuntó a continuar la identificación de extranjeros sin estatus legal que poseen antecedentes penales, también hizo referencia a facilitar que los solicitantes de asilo que cumplan con los requisitos puedan hacer los trámites y seguir los procesos.