Adiós California: el demoledor reporte que muestra que quienes se van mejoran su situación económica

California es considerado el estado con los costos de vivienda más altos en todo Estados Unidos. Sus habitantes también enfrentan precios mayores en productos básicos, como alimentos, gasolina y servicios. Por ello, muchos optan por irse, lo que podría significar una mejora en sus finanzas, según un reporte.

Salen de California endeudados y mejoran su calidad de vida

Un estudio publicado por el instituto de investigación California Policy Lab encontró que muchos californianos dejan el estado para mudarse a comunidades más asequibles, lo que les permite mejorar su situación financiera en pocos años.

El motivo principal por el que los habitantes de California deciden mudarse es el costo de vida Freepik

Luego de revisar un conjunto de datos anónimos sobre información crediticia de residentes en California, llegaron a la conclusión de que la mayor parte de las personas que se van provienen de vecindarios de altos ingresos, porque no pueden mantener el estilo de vida.

Ejemplificaron que quienes abandonan el estado tienen, en promedio, una deuda estudiantil US$5500 mayor, puntajes crediticios más bajos y más deuda en sus tarjetas de crédito.

La situación los lleva a tomar la decisión de mudarse a vecindarios donde el costo mensual de vivienda es alrededor de US$672 menor. Con el ahorro, tienen un 48% más de posibilidades de convertirse en propietarios de una vivienda siete años después.

Por el lado contrario, quienes deciden permanecer en el Estado Dorado tienen solo 27% de posibilidades de comprar una vivienda en el mismo periodo.

California se mantiene como atractivo para vivir, pero es muy costoso

El informe de California Policy Lab explica que el Estado Dorado es aún un lugar atractivo para vivir debido a su belleza natural, clima templado, universidades de renombre y oportunidades económicas, principalmente en los sectores de tecnología y entretenimiento. Sin embargo, es una entidad con altos costos de vida.

Y es que, incluso en comunidades de menor costo, las viviendas superan los precios promedio de la mayoría en todo Estados Unidos.

California presenta los costos de vivienda más altos del país

La situación ha empeorado a lo largo de los años. Mientras en 2012 el ingreso familiar promedio en el estado era suficiente para obtener una hipoteca para una vivienda de gama media, ahora está muy por debajo del nivel necesario.

¿A dónde se mudan quienes dejan California?

De acuerdo con la investigación, los californianos que abandonaron el estado en la última década se mudaron a comunidades considerablemente más económicas, la mayoría hacia estados vecinos.

Nevada se posiciona como la opción favorita. Recibió un promedio de 226 californianos por cada 10.000 habitantes entre 2016 y 2025. Otros estados que resultan atractivos para quienes dejan California son Idaho, Oregón y Arizona.

La teoría de los investigadores es que las personas buscan comunidades cercanas porque muchos conservan sus empleos en California y trabajan de manera remota.

Muchos dejan California en busca de mejorar sus finanzas Freepik

El informe aclara que si bien hay más personas que abandonan California que las que se mudan al estado, los patrones migratorios se estabilizaron luego de la pandemia.

En ese sentido señalan que la situación debe obligar a las autoridades locales a recuperar el atractivo del Estado Dorado, principalmente centrándose en hacer la vivienda más asequible.