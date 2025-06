La contundente advertencia de Eric Adams a las protestas en Los Ángeles: no lo tolerará en Nueva York

En medio de la escalada de violencia de las protestas en Los Ángeles contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), las manifestaciones se replicaron en Nueva York. En este contexto, el alcalde Eric Adams advirtió que no tolerará movilizaciones violentas y advirtió que el Departamento de Policía local está listo para garantizar el orden en la Gran Manzana: “No permitiremos violencia y anarquía”.

La respuesta de Eric Adams a las protestas de migrantes: no permitirá violencia en Nueva York

Durante una conferencia de prensa el lunes pasado por la noche, Eric Adams se refirió a las protestas que se desarrollan en Los Ángeles e intentó transmitir calma a los residentes de la Gran Manzana. De todas maneras, lanzó una advertencia: “Nueva York siempre será un lugar para protestar pacíficamente, pero no permitiremos la violencia ni la anarquía”.

Coferencia de prensa Eric Adams Captura YouTube: NYC Mayor's Office

En ese sentido, Adams reconoció las divisiones de la sociedad estadounidense y manifestó: “Entiendo que algunos neoyorquinos pueden estar enojados, temerosos y listos para expresar eso”. Sin embargo, consideró: “La escalada de protestas en Los Ángeles durante el último par de días es inaceptable y no será tolerada en nuestra ciudad”.

Por su parte, la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, se alineó con el alcalde: “Quiero ser clarísima: no toleramos la violencia. No toleramos los daños a la propiedad. No toleramos que la gente bloquee las entradas de los edificios, las entradas de vehículos o la circulación de los coches”.

“Cualquier ataque contra la aplicación de la ley tendrá una respuesta rápida y decisiva del Departamento de Policía de Nueva York. Somos responsables de mantener el orden y la seguridad pública en esta ciudad, y nunca renunciaremos a esa responsabilidad”, remarcó.

Si bien la comisionada no entró en detalles sobre qué tipo de tácticas utilizarían para desalentar las manifestaciones violentas, aseveró: “El Departamento de Policía de Nueva York sabe cómo vigilar las protestas que mantienen la seguridad pública y hacen cumplir la ley”

“Todos los recursos están disponibles y preparados para responder. Mantendremos el orden público y lo haremos conforme a la ley”, concluyó.

En esa conferencia estuvieron presentes también el jefe de Departamento de Policía de Nueva York, John Chell, y el primer vicealcalde de Seguridad Pública, Kaz Daughtry. Ambos pasaron una tarde del fin de semana con el presidente Donald Trump en su campo de golf de Bedminster, Nueva Jersey, según compartió Daughtry en su cuenta de LinkedIn.

Las protestas de migrantes contra el ICE llegaron a Nueva York

Durante el fin de semana y el pasado lunes 9 de junio, cientos de personas se congregaron en diferentes puntos de la ciudad de Nueva York. Las manifestaciones, aunque en su mayoría pacíficas, derivaron en enfrentamientos y dejaron un saldo de al menos 24 arrestos, según informaron desde NBC.

Ya hubo 24 arrestos durante las protestas en diferentes puntos de la ciudad de Nueva York X (@EEST1vedia

Las organizaciones que convocaron las manifestaciones en contra de las detenciones arbitrarias de migrantes por partes del ICE llamaron a más movilizaciones para este martes. Mientras tanto, las autoridades locales buscan evitar la escalada del conflicto para que no intervengan las fuerzas militares, como ocurrió en la costa oeste.