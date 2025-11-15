El pueblo a 40 minutos de Manhattan con vistas al río Hudson y una mansión “embrujada” llena de misterio

A solo 40 minutos en auto de Manhattan, Nueva York, se encuentra el pueblo de Nyack, con poco más de 7000 habitantes. Este popular destino tiene varios atractivos: vistas al río Hudson, la posibilidad de practicar deportes acuáticos, una vida nocturna activa e incluso una famosa mansión “embrujada”.

Así es Nyack: con vistas al río Hudson y un centro peatonal concurrido

Al norte de Nueva York y sobre la costa del río Hudson, está el pueblo de Nyack, un popular destino turístico. En un informe reciente, el sitio especializado en turismo Islands destacó la visita al centro, donde las calles están “repletas de cafés, galerías y boutiques que merece la pena explorar”.

Nyack, el pueblo a 40 minutos de Manhattan con poco más de 7000 habitantes

La zona es ideal para recorrer a pie. Durante el camino, los visitantes encontrarán una amplia variedad de tiendas, restaurantes y actividades artísticas.

Entre los establecimientos de mayor renombre figura el Elmwood Playhouse, un teatro con capacidad para 99 personas situado en Park Street. Allí, se presentan comedias, dramas y musicales premiados.

Las personas que simpaticen más con las artes visuales podrán encontrar su lugar en el Museo y Centro de Estudios Edward Hopper House, inscrito en el Registro Nacional de Lugares Históricos, según la página web Hudson River. Fue construido en 1858 por el abuelo materno del célebre pintor que le da nombre el edificio, nacido en 1882 en el pueblo, y sirvió como su residencia principal hasta 1910.

Nyack está ubicado a 37 minutos de Manhattan y tiene una importante oferta cultural y gastronómica

En el sitio de Nyack, se destaca la amplia oferta gastronómica de la zona. Uno de los establecimientos más reconocidos es Amici, donde se sirven pizzas y platos típicos de la cocina italiana. En tanto, el portal Islands valoró el restaurante The Hudson House of Nyack, que cuenta con un refinado menú, un ambiente sofisticado y un servicio excepcional, según el mencionado medio.

Qué actividades al aire libre se pueden hacer en Nyack

De acuerdo con la tienda regional especializada en actividades al aire libre Long Path Outfitters, los amantes de la naturaleza no pueden perderse los siguientes senderos en Nyack:

Circuito de Hook Mountain y Nyack Beach : con 5,8 millas (9,3 kilómetros) de recorrido y una dificultad moderada, tiene una duración de dos horas y 45 minutos. Permite divisar el río Hudson y su extensión de norte a sur.

: con 5,8 millas (9,3 kilómetros) de recorrido y una dificultad moderada, tiene una duración de dos horas y 45 minutos. Permite divisar el río Hudson y su extensión de norte a sur. Circuito naranja y blanco de Buttermilk Falls : tiene 2,1 millas (3,4 kilómetros) de extensión y demanda una hora. Es especial para visitar en familia y, según el sitio, ofrece una de las mejores experiencias en relación calidad-precio del valle del Hudson.

: tiene 2,1 millas (3,4 kilómetros) de extensión y demanda una hora. Es especial para visitar en familia y, según el sitio, ofrece una de las mejores experiencias en relación calidad-precio del valle del Hudson. Sendero de la playa de Nyack a la playa de Haverstraw: cuenta con 9,8 millas (15,7 kilómetros) de longitud y se necesitan tres horas y 15 minutos para completarlo. Se extiende a lo largo del río y mantiene a los visitantes cerca de la orilla, a diferencia de otras rutas que van a través de las cimas.

Los visitantes del pueblo pueden encontrar deslumbrantes vistas al Río Hudson

Para contemplar una vista única, el Memorial Park ofrece paisajes deslumbrantes. A su lado se ubica el puerto deportivo de Nyack, que alberga embarcaciones y un soporte para kayaks.

En caso de que el turista desee realizar actividades acuáticas, Nyack Boat Charter ofrece excursiones en velero y deportes en el agua. También se pueden encontrar varias opciones en el Club Náutico de Nyack.

La mansión “embrujada” de Nyack y el fallo que la volvió famosa

En Nyack, una casona victoriana frente al río Hudson quedó en la historia por el caso Stambovsky vs. Ackley (1991), popularmente conocido como el “fallo de los Cazafantasmas”. La corte sostuvo que no tenía manera de certificar la existencia de fantasmas en la propiedad. No obstante, dado que su dueña había publicitado repetidamente que estaba embrujada, esa reputación “afectaba el valor y debía informarse a posibles compradores".

Según los registros inmobiliarios, la propiedad salió al mercado en 2020 por US$1,9 millones y se vendió en marzo de 2021 por US$1,8 millones

La mansión, construida en 1890 y con más de 4600 pies cuadrados (430 metros cuadrados), se ubica sobre la barranca con vista al río. A lo largo de los años tuvo dueños famosos, como la cantautora Ingrid Michaelson, que vivió allí entre 2012 y 2015, y el artista Matisyahu.

“Es una historia de fondo divertida para esta hermosa casa, pero ninguno de los tres propietarios anteriores en los últimos años ha visto fantasmas”, dijo en diálogo con The New York Post Nancy Blaker Weber, una agente inmobiliaria que estuvo a cargo de la venta.

A 40 minutos de Manhattan: cómo llegar al pueblo de Nyack desde Nueva York

Para arribar a la región ubicada a orillas del Río Hudson desde la Gran Manzana, las personas pueden utilizar la autopista estatal de Nueva York (I-87). Respecto al transporte público, una buena opción es tomar el autobús directo de Rockland Coaches hasta la Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria por aproximadamente 12 dólares.