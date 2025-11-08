El pueblo de Pensilvania atrapado en el tiempo: tradición entre vagones antiguos, pero con posadas de lujo

Boyertown es una pequeña población en Pensilvania de poco más de 4000 residentes que se volvió un destino ideal para muchos turistas. Con sus vagones antiguos y posadas lujosas, ofrece la combinación para quienes busquen visitar un sitio acogedor y a la vez mítico durante su viaje.

Así es Boyertown, en Pensilvania

Según Islands Magazine, sitio especializado en guías de viaje y destinos para turistas en Estados Unidos, Boyertown destaca principalmente por sus históricos trenes, como el Colebrookdale Railroad (Ferrocarril de Colebrookdale).

Tras los cambios industriales que detuvieron el paso de trenes por la zona, Boyertown se reinventó como uno de los destinos turísticos más reconocidos de Pensilvania.

La historia de Boyertown hace enaltecer a su propia cultura Tripadvisor

La población ofrece un viaje al pasado con paisajes naturales y decenas de excursiones de tren para elegir, así como una oferta en posadas renovadas y cafés acogedores para los turistas de Pensilvania.

Pero eso no es todo: lo más destacado es que esta imagen renovadora del pueblo es el resultado de un trabajo en conjunto de toda su comunidad, que se unió para mantener en lo más alto su estructura después de haber pasado por varias catástrofes. Hoy, a simple vista, es difícil imaginar que esas tragedias ocurrieron.

La impactante historia de Boyertown, un incendio que cambió todo

El 13 de enero de 1908, la ciudad de Boyertown sufrió un importante incendio en el Teatro de la Ópera Rhoads, que marcó uno de los episodios más oscuros de su historia. Se trata de un accidente fatal en el que murieron 170 personas y provocó el lanzamiento de una ley en Pensilvania.

La ubicación de Boyertown, Pensilvania Web Boyertown

La legislación exigía que los edificios tuvieran más salidas de emergencia y que estas permanecieran sin llave. El incendio comenzó durante una función y se propagó rápidamente; una salida cerrada con llave impidió que el público escapara.

El fatídico episodio ocurrió en pleno auge de la Boyertown Casket Company (Compañía de Ataúdes de Boyertown), empresa que empleó a más de 1000 residentes en las décadas de 1960 y 1970 y se convirtió en la segunda de su tipo más grande del mundo.

El resurgir de Boyertown: la ciudad de Pensilvania que conmueve a los turistas

La historia de Boyertown fue tomada por sus propios residentes como un punto de inflexión para crear atracciones turísticas que hoy le otorgan a la localidad una imagen distinta.

En 2002 se estableció una organización llamada Building a Better Boyertown que permitió que la comunidad pudiera implementar numerosas iniciativas de restauración para mejorar tanto sus atracciones como su cultura local.

Así se ve una de las cafeterías más visitadas de Boyertown, Jukebox Cafe Tripadvisor

Uno de sus puntos más fuertes es el Museo de Vehículos Históricos, que ofrece otra perspectiva de Boyertown en su apogeo industrial a finales del siglo XIX y cuenta con una colección de todo tipo de coches.

Dónde alojarse en Boyertown, Pensilvania

Islands Magazine menciona algunos de los lugares más acogedores para visitar en Boyertown:

The Atherton Inn

The Brakeman’s Café

Jukebox Café

El Aeropuerto Internacional de Lehigh Valley, ubicado a poco más de una hora, es la terminal más cercana para llegar.