A una hora de Yellowstone: el pueblo de las Montañas Rocosas que lidera el ranking de los destinos turísticos para 2026

Para planear las vacaciones del próximo año, existe un pueblo de Montañas Rocosas que se perfila como el destino más prometedor de 2026. Está ubicado a una hora en auto del Parque Nacional Yellowstone y ofrece diversas atracciones para todos los gustos.

El pueblo de las Montañas Rocosas que destaca entre los más esperados de 2026

Big Sky, en Montana, es un centro turístico a poco menos de una hora de Yellowstone, que registró un incremento del 92% en las búsquedas de vuelos y alojamiento a nivel mundial, según un informe de Expedia.

En comparación con otros destinos turísticos reconocidos, Big Sky, Montana, obtuvo la máxima puntuación en el informe de Expedia (Instagram/@chancehousley)

La elección de este destino como favorito se basó en datos de búsqueda en tiempo real de la aplicación, que muestran dónde crece el interés de los viajeros globales. Más de 24 mil usuarios dejaron registradas sus preferencias durante el último año.

Big Sky es un complejo turístico de montaña que se extiende desde el río Gallatin, atraviesa el frondoso valle alpino y llega hasta la cima del Lone Peak, una formación rocosa de más de 3400 metros de altura. En este lugar se ofrecen actividades recreativas durante todo el año, informó Visit the USA.

Qué hacer en Big Sky, Montana

Big Sky promete cuatro temporadas de actividades al aire libre, ideales para disfrutar en familia. En este destino se pueden realizar las siguientes experiencias:

Esquiar: en invierno, la nieve cubre la montaña y ofrece un terreno perfecto para el esquí.

en invierno, la nieve cubre la montaña y ofrece un terreno perfecto para el esquí. Telesillas: cuenta con uno de los sistemas de telesillas más avanzados del país. También es posible practicar caminatas con raquetas de nieve, trineo con perros, esquí nórdico o paseos en trineo.

cuenta con uno de los sistemas de telesillas más avanzados del país. También es posible practicar caminatas con raquetas de nieve, trineo con perros, esquí nórdico o paseos en trineo. Rafting y pesca: la aventura se vive en los rápidos del río Gallatin . Se recomienda hacer un pícnic en las cataratas Ousel y recorrer la cuenca Beehive , rodeada de flores silvestres.

la aventura se vive en los rápidos del . Se recomienda hacer un pícnic en las y recorrer la , rodeada de flores silvestres. Senderismo, ciclismo de montaña y tirolesa: el pueblo ofrece algunas de las mejores rutas de senderismo de Montana.

el pueblo ofrece algunas de las mejores rutas de senderismo de Montana. Paseos: el Área Silvestre Lee Metcalf brinda espacios de naturaleza y recreación, con opciones de caza, kayak, campamento y recorridos para mochileros.

Big Sky ha experimentado un asombroso aumento del 92% en el interés durante el último año (Instagram/@premiertravelsudbury)

Además, el pueblo cuenta con una oferta gastronómica en constante crecimiento, eventos comunitarios y propuestas culturales, de acuerdo con CNBC.

Big Sky conserva una rica historia indígena y pionera, reflejada en festivales y celebraciones a lo largo del año, que lo consolidan como un centro de turismo cultural.

Big Sky Resort posee una infraestructura de telesillas con más de 40 unidades (Instagram/@ryan_lavergne)

Lugares imperdibles al visitar Big Sky

Complejo turístico Big Sky: uno de los centros de esquí más grandes de América del Norte, ideal para disfrutar del esquí y el snowboard en invierno, y de la tirolesa, la pesca o el senderismo en verano, destacó Expedia.

uno de los ideal para disfrutar del esquí y el snowboard en invierno, y de la tirolesa, la pesca o el senderismo en verano, destacó Expedia. Parque de las cataratas Ousel: ofrece paisajes con bosques de pinos y álamos, arroyos de montaña y numerosas cascadas.

ofrece paisajes con bosques de pinos y álamos, arroyos de montaña y numerosas cascadas. Cuenca Beehive: el sitio perfecto para desconectarse de la rutina y descansar al sol.

el sitio perfecto para desconectarse de la rutina y descansar al sol. Centro de la ciudad: el Big Sky Town Center es un paraíso comercial con tiendas de ropa, calzado y artículos varios.

el es un paraíso comercial con tiendas de ropa, calzado y artículos varios. Excursiones en telesilla: el Big Sky Resort posee la infraestructura más moderna de Norteamérica, con 40 telesillas , dos para ocho personas, varias para seis y el teleférico Lone Peak , consignó Powder Magazine .

el posee la infraestructura más moderna de Norteamérica, con , dos para ocho personas, varias para seis y el , consignó . Lone Peak: alcanzar la cima permite disfrutar de vistas panorámicas incomparables.

Este lugar logró incrementar el volumen de búsqueda por todas sus atracciones (Instagram/@zarembapottsgroup)

Los 10 mejores destinos para visitar en 2026

