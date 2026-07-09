Entradas por US$15: Mamdani anuncia tickets asequibles para un importante campeonato deportivo en Nueva York

Miles de aficionados tendrán la oportunidad de asistir a The Queens Classic por un precio reducido. El alcalde Zohran Mamdani y Gotham FC anunciaron una promoción especial que permitirá comprar entradas de US$15 para uno de los partidos más esperados de la temporada, que se disputará en Queens y podría convertirse en un acontecimiento histórico para el fútbol femenino en Nueva York.

Gotham FC vs. Washington Spirit tendrá boletos de US$15 en Citi Field

La promoción estará disponible para el duelo entre Gotham FC y Washington Spirit, programado para el próximo miércoles 15 de julio en el Citi Field. Según el anuncio conjunto de la Alcaldía y la institución deportiva, se ofrecerán hasta 4000 boletos con descuento, que se asignarán por orden de llegada.

Miles de aficionados tendrán la oportunidad de asistir a The Queens Classic por un precio reducido

De acuerdo con el comunicado oficial del Gobierno de Nueva York, la iniciativa busca facilitar el acceso a una cita deportiva de gran relevancia para miles de residentes. Además, llega en un momento de gran crecimiento para el deporte femenino en Estados Unidos.

Según los organizadores, ya se comercializaron más de 34.000 entradas, una cifra que acerca al espectáculo a un posible récord de asistencia para un evento deportivo femenino en Nueva York.

“Los eventos más importantes de nuestra ciudad deben ser accesibles para las personas que hacen funcionar esta ciudad”, afirmó Mamdani en el aviso difundido por la Alcaldía.

El alcalde sostuvo además que los trabajadores y las familias deben tener la posibilidad de participar en grandes acontecimientos sin enfrentar costos prohibitivos.

Gotham FC se consagró en los campeonatos de la NWSL para las temporadas 2023 y 2025 Gothamfc

The Queens Classic busca romper el récord de asistencia femenina en Nueva York

Más allá de la promoción, el atractivo de The Queens Classic también radica en el nivel competitivo de los equipos involucrados. El conjunto local llega como uno de los protagonistas de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL, por sus siglas en inglés), mientras que el visitante cuenta con figuras de renombre internacional. Entre ellas, sobresale Trinity Rodman, estrella de la selección femenina de Estados Unidos y una de las futbolistas más populares del país norteamericano.

La jornada coincidirá además con actividades vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuya final se disputará en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, un contexto que ha incrementado el interés por el fútbol en toda la región.

Mark Zarthar, presidente de Gotham FC, aseguró que la cita representa una oportunidad para impulsar desarrollo del deporte femenino y fortalecer el vínculo entre el club y las comunidades de los distintos distritos de la ciudad.

Gotham FC se mudará a Etihad Park en Queens desde 2028

El anuncio de las entradas de US$15 se produjo apenas un día después de que la administración de Mamdani, Gotham FC y New York City FC confirmaran un acuerdo para que el equipo femenino tenga una sede permanente en Queens desde 2028.

Esther González Rodríguez se luce en el GOTHAM FC GOTHAM FC - GOTHAM FC

La institución disputará sus encuentros en el futuro Etihad Park, que será el primer estadio construido específicamente para fútbol dentro de los límites de la ciudad de Nueva York.

Las autoridades consideran que esta decisión fortalecerá la presencia del deporte profesional femenino y permitirá ampliar la base de seguidores de la disciplina. Actualmente, la escuadra juega como local en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey.

Fundado en 2007 bajo el nombre de Sky Blue FC y rebautizado como Gotham FC en 2021, el club atraviesa una de las etapas más exitosas de su historia. Además de conquistar los campeonatos de la NWSL en 2023 y 2025, obtuvo la primera edición de la Concacaf W Champions Cup, logro que lo convirtió en el primer equipo norteamericano en ganar un torneo continental femenino.