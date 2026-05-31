Confirmado en Nueva York: cuáles son las reglas de reciclaje que se aplican en junio 2026

El estado de Nueva York aplica sus reglas de reciclaje a través de la Ley de Envases Retornables, conocida como Returnable Container Act (RCA), que se mantiene vigente hasta junio de 2026. Esta normativa exige un depósito obligatorio para bebidas específicas con el objetivo de fomentar la recuperación de materiales.

Paso a paso: en qué consiste la ley de reciclaje en Nueva York

El mecanismo de la RCA establece un cobro mínimo de cinco centavos de dólar por cada envase elegible. Según el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York (NYSDEC, por sus siglas en inglés), los consumidores deben pagar este valor extra al momento de la compra y recuperan la totalidad del dinero cuando devuelven el recipiente vacío.

Cómo son las normas de reciclaje en Nueva York Corbis

El procedimiento funciona de la siguiente manera:

Las entidades gestoras cobran el depósito de al menos cinco centavos a los distribuidores o comerciantes por cada unidad comercializada.

de al menos cinco centavos a los distribuidores o comerciantes por cada unidad comercializada. Los distribuidores o minoristas pagan ese depósito al proveedor al momento de comprar los envases de bebidas.

al momento de de bebidas. Los usuarios finales abonan el valor del depósito al vendedor por cada envase que compran en el establecimiento.

por cada envase que compran en el establecimiento. Los consumidores pueden devolverlos en comercios obligados a aceptarlos o en centros de canje habilitados, según las reglas del programa.

en comercios obligados a aceptarlos o en habilitados, según las reglas del programa. La persona recibe la totalidad de su dinero en efectivo , sin necesidad de presentar un comprobante de compra.

, sin necesidad de presentar un comprobante de compra. Los distribuidores reembolsan el depósito a los minoristas y les pagan una tarifa de gestión adicional de 3,5 centavos por cada envase.

El proceso aplica solamente a las bebidas que se hayan adquirido en territorio neoyorquino. Los comercios pueden recibir los recipientes cualquier día dentro de su horario comercial establecido.

Qué bebidas se incluyen en la ley de reciclaje de Nueva York

La reglamentación de envases retornables abarca refrescos carbonatados, cerveza, bebidas de malta, agua mineral y agua con gas. El marco regulatorio también añade a las bebidas a base de vino, conocidas como “wine coolers”, y al agua sin azúcar.

A su vez, las normativas de Nueva York alcanzan a envases fabricados con materiales de vidrio, metal y plástico. La condición es que los recipientes sean inferiores a un galón (3,78 litros).

Nueva York busca evitar la acumulación de basura en todo el estado Freepik

Cabe aclarar que el Estado Imperial prohíbe la comercialización de productos si ninguna entidad registrada cobra el depósito inicial. La responsabilidad del cobro puede recaer en embotelladoras, distribuidores, comerciantes o agentes autorizados.

En ese sentido, las autoridades recomiendan formalizar acuerdos por escrito entre las empresas para definir al responsable legal del proceso.

Beneficios de la ley de reciclaje en Nueva York

De acuerdo con los datos compartidos por el gobierno local, los residuos de envases en la vía pública descendieron un 70% gracias a la ley. El sistema se implementa con el objetivo de evitar la acumulación de basura en vertederos y ahorrar recursos al reutilizar el material.

La estadística marca que se recuperaron 6400 millones de unidades en los centros de canje habilitados durante 2022. Este comportamiento generó una tasa de devolución del 70% sobre el total de productos vendidos.

Reciclaje lucrativo

La ley exige que los fabricantes graben la información del depósito de forma permanente en la parte superior de las latas. En las botellas, los datos deben aparecer de forma clara en la etiqueta del producto.