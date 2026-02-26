Buenas noticias para los migrantes: el ICE no estará durante las elecciones 2026 en las ciudades clave de EE.UU.

Durante este año, se celebrarán elecciones de medio término a lo largo del territorio de Estados Unidos, con definiciones clave que determinarán cargos como gobernador, vicegobernador, senadores, entre otros. En este contexto, una funcionaria federal designada por el presidente Donald Trump aclaró que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no estará presente en los centros de votación.

El ICE no estará presente durante las elecciones 2026 en las ciudades clave de EE.UU.

En un año electoral, los resultados podrían marcar el camino a seguir para la administración Trump, cuya popularidad descendió en los últimos meses, según varias encuestas. Esto se debe, en parte, a las redadas de inmigración desarrolladas por el ICE. Ante la persistente consulta de los funcionarios electorales, el gobierno indicó que no se llevarán a cabo operaciones en los recintos designados.

Durante una llamada telefónica con secretarios de Estado y empleados de varias oficinas federales, la funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) Heather Honey aseguró que no habrá redadas. “Lo creeré cuando lo vea”, expresó una fuente en la llamada sobre la promesa.

En una respuesta a la consulta de CNN, un portavoz del DHS sostuvo: “El ICE no está planeando operaciones dirigidas a los lugares de votación”. En esa línea, remarcó que la agencia lleva a cabo “acciones de control selectivas basadas en inteligencia”.

Luego, reparó en que “si una amenaza activa a la seguridad pública pusiera en peligro un lugar de votación, esas personas podrían ser arrestadas como resultado de esa acción de control selectivo”.

No obstante, el silencio se adueñó de la conversación cuando la secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, solicitó que los funcionarios federales hicieran una declaración pública que afirme la soberanía estatal sobre la administración electoral.

Elecciones 2026 en las ciudades clave de EE.UU.: el pedido del gobierno sobre el sistema SAVE

En reiteradas ocasiones, el presidente estadounidense exigió a los funcionarios electorales de las ciudades que este año afrontan elecciones que apliquen el sistema de la ley Safeguard American Voter Eligibility, o SAVE America Act. Esta nueva norma exigiría que los votantes demuestren que son ciudadanos cuando se registran.

La medida se trata de un intento de Trump por ejercer un control más estricto sobre los comicios en todo el país. La reforma es similar a un proyecto aprobado en 2024 por la Cámara de Representantes que se mantuvo al margen en el Senado ante la falta de apoyo de los demócratas. Esta nueva versión amplía los cambios a la regulación electoral federal y añade un requisito nacional de identificación con foto para votar.

La ley SAVE exigiría que los votantes demuestren que son ciudadanos cuando se registran para sufragar en las elecciones de EE.UU. Freepik

Si bien los republicanos aseguran que el objetivo del proyecto es prevenir el fraude electoral, los demócratas argumentan que la propuesta dejaría sin el derecho a votar a millones de personas que no tienen copia de sus identificaciones.

Además, los críticos aducen también que el sistema utilizado bajo los términos de esta legislación está plagado de falsos positivos. Esto significa que identificaría como no ciudadanos sin derecho a sufragar a miles de personas que sí están habilitadas para ejercer el voto.

“Lo que no fue tranquilizador fueron declaraciones políticas de designados políticos del Gobierno de Trump… instando a los estados a participar en el defectuoso sistema SAVE“, manifestó Bellows a los periodistas reunidos tras la llamada, en declaraciones citadas por CNN.

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto en una estrecha votación de 218 a 213 a principios de febrero. Pese a que el Senado tiene mayoría republicana (53 escaños), es poco probable que se convierta en ley, ya que para ello deberían obtener 60 votos a favor.

Las exigencias de Trump para las elecciones 2026 en EE.UU. y los requisitos actuales

La ley SAVE busca cumplir con una de las tantas exigencias de Trump respecto a los comicios. El presidente remarcó en varias ocasiones su intención de establecer cambios más profundos. Esto implicaría la federalización del sistema electoral estadounidense y la eliminación del voto por correo, que no cuentan con un apoyo contundente del Partido Republicano.

Actualmente, para votar en EE.UU. se deben cumplir ciertos requisitos, como:

Ser ciudadano estadounidense.

Tener al menos 18 años.

Cumplir los requisitos de residencia (vivir legalmente y cierto tiempo dentro de esa jurisdicción antes de sufragar).

Registrarse: aplica en muchos estados, pero no en todos.

Para votar en las elecciones de EE.UU. de 2026, los ciudadanos deben cumplir con ciertos requisitos Freepik

De acuerdo con el sitio web oficial del gobierno, las siguientes personas no pueden votar:

Aquellos que no tienen la ciudadanía estadounidense: residentes permanentes legales y otros migrantes.

Algunas personas condenadas por crímenes graves: esto varía por estado, tipo de delito y condena.

Algunas personas con cierta discapacidad mental: las reglas varían según el estado.

Los ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico y otros territorios de EE. UU. no pueden votar para elegir al presidente en la elección general.

Sufragar sin cumplir con los requisitos es considerado un delito. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) podría negar la ciudadanía o deportar a las personas que lo hagan.