Elecciones 2026: Nueva York decide si se cambian las normas para permisos de construcción

Los votantes de Nueva York decidirán en las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026 si modifican las reglas para tramitar y aprobar permisos de construcción en la ciudad. La medida corresponde a la Pregunta 4 de las cinco propuestas que aparecerán en la boleta electoral.

Pregunta 4 en Nueva York: qué cambiaría en los permisos de construcción

De acuerdo con NYC Votes, la iniciativa propone modificar la Carta de la Ciudad para crear un sistema centralizado de permisos de construcción, ampliar la cantidad de funcionarios autorizados para aprobar determinados documentos y trasladar competencias vinculadas con construcciones en zonas costeras.

Nueva York decidirá si se cambian las normas para permisos de construcción

En la actualidad, quienes solicitan permisos pueden tener que presentar documentación ante diferentes agencias municipales mediante sistemas separados. Si se aprueba la propuesta, el Departamento de Edificios (DOB, por sus siglas en inglés) deberá desarrollar un sistema único para presentar solicitudes y recibir las correspondientes autorizaciones.

Todas las agencias de la ciudad involucradas en estos procesos deberán utilizar ese sistema. El informe final de la Comisión sobre Eficiencia Gubernamental señala que actualmente existen 40 permisos y aprobaciones distribuidos entre 18 oficinas y agencias que pueden intervenir en los trámites de construcción.

La propuesta también modificaría quiénes están habilitados para aprobar determinados documentos. Actualmente, el comisionado del DOB puede designar a una cantidad limitada de funcionarios con esa facultad. El cambio permitiría que más funcionarios del departamento puedan emitir determinadas aprobaciones.

Pregunta 4 de Nueva York: qué implica votar “Sí” o “No”

Los electores podrán elegir entre “Sí” o “No” para esta modificación de la Carta de la Ciudad, al igual que en las otras cuatro propuestas incluidas en la boleta de las elecciones de 2026.

La votación anticipada en Nueva York se realizará del 24 de octubre al 1° de noviembre, antes de las elecciones generales (AP Foto/Nam Y. Huh) Nam Y. Huh - AP

Un voto por el “Sí” aprobará la creación del sistema centralizado de permisos, permitirá que más funcionarios del DOB puedan emitir determinadas autorizaciones y trasladará al mismo departamento las competencias sobre ciertos permisos de construcción en zonas costeras. Un voto por el “No” mantendrá las normas actuales sin esos cambios.

La modificación relacionada con las zonas costeras afecta actualmente al Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas (SBS, por sus siglas en inglés), que gestiona los permisos para determinadas estructuras, entre ellas construcciones marítimas.

La propuesta transferiría esa responsabilidad al DOB, aunque los permisos y las aprobaciones existentes no se modificarían.

Si los votantes aprueban la iniciativa, la reforma entrará en vigor tras la certificación del resultado, aunque algunos cambios tendrán plazos específicos de implementación. La transferencia de las competencias sobre construcciones costeras está prevista para el 31 de diciembre de 2030 o cuando se adopte y entre en vigor un nuevo código para esas estructuras.

Elecciones 2026 en Nueva York: cuándo se votan las cinco propuestas

La votación anticipada para las elecciones generales de Nueva York comenzará el sábado 24 de octubre y finalizará el domingo 1° de noviembre. El día oficial de las elecciones será el martes 3 de noviembre de 2026.

La Pregunta 4 será una de cinco propuestas para modificar la Carta de la Ciudad que los neoyorquinos encontrarán en la boleta electoral.

Los neoyorquinos encontrarán cinco propuestas en la boleta electoral de las elecciones del 3 de noviembre Imagen ilustrativa creada con IA

Las otras cuatro iniciativas abordan el uso del espacio público, las contrataciones municipales, la seguridad vial, la disposición de propiedades y el alquiler de oficinas de la ciudad, además de las reservas financieras.

Las propuestas fueron impulsadas por la Comisión sobre Eficiencia Gubernamental (COGE, por sus siglas en inglés), creada como la Comisión de Revisión de la Carta de la Ciudad de 2026. El 23 de julio, después de diez audiencias públicas, el organismo votó avanzar con las cinco iniciativas para someterlas a consideración de los electores.