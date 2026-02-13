Quién es Bruce Blakeman, el candidato de Trump para arrebatarle la gobernación a Hochul en Nueva York

Bruce Blakeman, actual ejecutivo del condado de Nassau, recibió la nominación oficial del Partido Republicano para las elecciones en Nueva York y competirá contra la gobernadora Kathy Hochul en los comicios previstos para noviembre de 2026. La contienda incluirá una instancia previa de primarias programada para el 23 de junio.

La trayectoria de Bruce Blakeman, el candidato de Trump para Nueva York

El candidato republicano, de 70 años, ejerce como ejecutivo del condado de Nassau, cargo para el que fue electo en dos oportunidades, incluida una reelección en 2025 con una diferencia de 12 puntos porcentuales, según detalla en su sitio de campaña.

Bruce Blakeman competirá contra Kathy Hochul por la gobernación

Antes de asumir funciones ejecutivas en Nassau, se desempeñó como comisionado de la Autoridad Portuaria durante los atentados del 11 de septiembre. En ese período, participó en la gestión institucional posterior a los ataques. En el plano personal, su sobrino, el oficial judicial Tommy Jergens, murió durante los hechos de ese día.

Blakeman es hijo de dos veteranos de la Segunda Guerra Mundial y ha señalado que esa historia familiar influyó en su compromiso con temas vinculados a veteranos y fuerzas de seguridad. Durante su gestión en Nassau, estableció acuerdos con organizaciones para ampliar el acceso a viviendas destinadas a excombatientes sin hogar.

“He visto lo que sucede cuando el gobierno falla y he visto la importancia del liderazgo”, dijo el ejecutivo en un comunicado oficial del Partido Republicano, tras aceptar su nominación para gobernador de Nueva York. “Ahora mis nietos están creciendo aquí. Este es su hogar. Me niego a aceptar que los mejores días de Nueva York quedaron atrás", agregó.

El apoyo de Donald Trump a la candidatura de Bruce Blakeman para la gobernación de Nueva York

La candidatura de Blakeman recibió el respaldo explícito de Donald Trump, quien difundió un mensaje de apoyo en redes sociales en diciembre de 2025. En ese pronunciamiento, el mandatario destacó la cooperación del ejecutivo de Nassau con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza.

“Bruce es un MAGA y me ha acompañado desde el principio”, señaló el presidente de EE.UU.. “Trabaja incansablemente para mantener nuestra frontera segura, detener la delincuencia migratoria, proteger a nuestra comunidad y garantizar el orden público”, señaló.

Por su parte, el candidato republicano declaró que mantendrá su alineamiento con el presidente y que comparte una agenda enfocada en orden público, reducción de impuestos y control fronterizo. “Quiero que quede muy claro para todos que, cuando se trata de Donald Trump, siempre lo respaldaré”, aseguró, según lo retomado por CBS News.

El ejecutivo de Nassau es el candidato republicano para la gobernación de Nueva York blakemanfornewyork.com

La gestión de Blakeman en Nassau como eje de su campaña

Blakeman utiliza su desempeño en el condado de Nassau como argumento central de su postulación. Afirmó que durante su administración se contrataron más de 600 nuevos oficiales de policía y agentes penitenciarios, con el objetivo de reforzar la seguridad pública.

En materia fiscal, señaló que su gestión frenó un aumento impositivo proyectado en US$150 millones y que no se incrementaron los impuestos a la propiedad ni las tasas sobre ventas. También mencionó mejoras en la calificación crediticia del condado durante su mandato.

“Imaginen llevar ese nivel de disciplina fiscal y compromiso con la seguridad a todo el estado”, dijo el candidato en el comunicado oficial. “Juntos, devolveremos la responsabilidad fiscal, la rendición de cuentas y la seguridad pública a Nueva York”, agregó.

Ssstwitter.com 1770990550630

Las propuestas de Bruce Blakeman para enfrentar a Kathy Hochul

La estrategia electoral de Blakeman se estructura en torno a críticas directas a la gobernadora Kathy Hochul. Entre sus cuestionamientos menciona aumentos impositivos acumulados durante la actual gestión y sostiene que el estado registra una de las cargas fiscales más altas del país.

“Millones de neoyorquinos rechazaron a Kathy Hochul hace cuatro años, y tras cuatro años más de impuestos desorbitados, aumento de la delincuencia y gastos imprudentes, las familias simplemente ya no pueden permitirse su liderazgo fallido”, señaló.

Área energética : afirma que las facturas de electricidad superan el promedio nacional en aproximadamente un 50%, lo que atribuye a incrementos tarifarios y a mandatos vinculados con políticas de energía verde. También cuestiona la tarifa de congestión que grava el ingreso vehicular a Manhattan, con montos que pueden alcanzar los US$27.

: afirma que las facturas de electricidad superan el promedio nacional en aproximadamente un 50%, lo que atribuye a incrementos tarifarios y a mandatos vinculados con políticas de energía verde. También cuestiona la tarifa de congestión que grava el ingreso vehicular a Manhattan, con montos que pueden alcanzar los US$27. Libertad bajo fianza : el candidato republicano indicó que buscará revertir la legislación de libertad bajo fianza sin pago en efectivo y modificar la ley conocida como “Raise the Age”. Sostiene que esas normas afectan la política de seguridad y propone cambios legislativos para endurecer el sistema penal.

: el candidato republicano indicó que buscará revertir la legislación de libertad bajo fianza sin pago en efectivo y modificar la ley conocida como “Raise the Age”. Sostiene que esas normas afectan la política de seguridad y propone cambios legislativos para endurecer el sistema penal. Gasto estatal destinado a programas para inmigrantes: Blakeman cuestiona la asignación de recursos para alojamiento en hoteles y tarjetas de débito prepagadas, y propone redirigir esos fondos a infraestructura, educación y reducción impositiva.

Bruce Blakeman confirmó su candidatura a gobernador de Nueva York en las elecciones de 2026 Sitio web de campaña Bruce Blakeman

En declaraciones recientes, también criticó el funcionamiento del programa Medicaid en el estado. “Lo que se gasta en el fraude de Medicaid y los lujos para inmigrantes ilegales, lo usaré para pagar mejores escuelas, mejores carreteras, mejores hospitales, para infraestructura, para ayudar a nuestros ciudadanos y a nuestros veteranos“, dijo, tras aceptar su candidatura en representación del Partido Republicano.

En sus intervenciones públicas, plantea que la prioridad debe centrarse en residentes y contribuyentes del estado. Además, propone reducir el impuesto sobre la renta para sectores de clase media y eliminar lo que denomina mandatos y tasas ocultas que impactan en los costos energéticos.