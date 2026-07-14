Elecciones en Nueva York: quién es la candidata a la Cámara de Representantes que recibió el respaldo de Trump

De cara a las elecciones generales en Nueva York, Donald Trump oficializó su respaldo a la candidata republicana Jeanine Driscoll, quien buscará representar al Distrito 4 en los comicios del 3 de noviembre. Hizo el anuncio a través de su red social y destacó la experiencia de la dirigente en la administración pública.

Donald Trump oficializó su respaldo a Jeanine Driscoll

“Es un gran honor para mí respaldar a la muy respetada recaudadora de impuestos de Hempstead, Jeanine Driscoll. Trabajará incansablemente para salvaguardar nuestras elecciones, mantener nuestra frontera segura, detener la delincuencia migratoria, garantizar el orden público, fortalecer a nuestras increíbles Fuerzas Armadas y veteranos, y defender nuestra Segunda Enmienda, siempre amenazada”, dijo Trump en Truth Social.

El apoyo de Trump a Jeanine Driscoll Truth Social @realDonaldTrump

En su publicación, Trump señaló que Driscoll comparte los lineamientos de la agenda “America First”. Según expresó, la candidata impulsará iniciativas enfocadas en la reducción de impuestos y regulaciones, la promoción de la producción nacional, la creación de empleo y el fortalecimiento del sector energético.

El mandatario también cuestionó a la candidata demócrata Laura Gillen, su rival en la elección general, al atribuirle posiciones contrarias a las propuestas económicas y de seguridad que promueve el Partido Republicano. “Ella aboga por aumentos masivos de impuestos, fronteras abiertas, la participación de hombres en deportes femeninos y la legalización de las personas transgénero”, manifestó el mandatario.

Trump reiteró su apoyo a Driscoll para ser la próxima representante del Distrito Congresional 4 de Nueva York. “¡Nunca los defraudará!", finalizó en su mensaje.

Quién es Jeanine Driscoll, la candidata de Nueva York que apoya Trump

Jeanine Driscoll es abogada y actualmente ocupa el cargo de recaudadora de impuestos de la ciudad de Hempstead. Según su sitio web oficial, fue elegida por primera vez en 2019 y obtuvo la reelección en 2023, por lo que se desempeña desde entonces en una de las administraciones municipales más grandes de EE.UU.

Tras recibir el respaldo de Trump, la candidata expresó su agradecimiento y afirmó que buscará representar a las familias trabajadoras del condado de Nassau. También manifestó su intención de colaborar con el presidente desde el Congreso en caso de resultar electa.

Su plataforma política esta centrada en la seguridad fronteriza y la reducción de impuestos Facebook Jeanine Driscoll for Congress

“Me enorgullece apoyar al presidente y su agenda “America First”, y espero trabajar con él para restaurar la grandeza de nuestro país", señaló en una publicación de Facebook.

Antes de la campaña para las elecciones generales, Driscoll obtuvo la nominación republicana al imponerse en las primarias del 23 de junio. Ese resultado le permitió asegurar un lugar en la boleta electoral de noviembre.

Las principales propuestas de Jeanine Driscoll

La plataforma de campaña de Driscoll está centrada en una agenda económica que incluye la reducción de impuestos y la disminución de regulaciones. La candidata sostiene que esas medidas contribuirán a incentivar la actividad económica, favorecer la creación de empleo y respaldar a las familias de clase media.

El video hecho con IA que publicó Donald Trump

La republicana también apoya la eliminación de impuestos sobre las propinas, las horas extras y los beneficios del Seguro Social. Otro de los ejes de su campaña está relacionado con la seguridad fronteriza y el cumplimiento de las leyes migratorias.

En ese marco, plantea reforzar los controles en la frontera sur y aplicar medidas para prevenir delitos vinculados con la inmigración ilegal. Además, propone defender el derecho a portar armas contemplado en la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense.

Cuándo son las elecciones generales en Nueva York

Las elecciones generales de Nueva York se celebrarán el 3 de noviembre. Ese día, los centros de votación permanecerán abiertos entre las 6 y las 21 hs. El calendario electoral también contempla un período de votación anticipada entre el 24 de octubre y el 1° de noviembre, con horarios que podrán variar según el condado.

La fecha límite para registrarse como votante y para solicitar una boleta por correo o de ausente será el 24 de octubre. En estos comicios se renovarán distintos cargos federales y estatales, entre ellos escaños en la Cámara de Representantes de EE.UU., además de otras posiciones en el estado de Nueva York.

En la elección general por el Distrito Congresional 4, Driscoll enfrentará a la demócrata Gillen, quien obtuvo la candidatura de su partido tras imponerse en las primarias celebradas el mismo 23 de junio.