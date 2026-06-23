Es oficial: qué se vota hoy en las elecciones primarias de Nueva York 2026

Los votantes de Nueva York participan este martes 23 de junio en las elecciones primarias de 2026, una instancia para definir qué candidatos representarán a cada partido en los comicios generales del próximo 3 de noviembre. La jornada incluye competencias para cargos federales, estatales y locales, además de varias contiendas que podrían influir en el equilibrio político del estado.

Qué se vota en las elecciones primarias del 23 de junio en Nueva York

De acuerdo con la información de la Junta Electoral del Estado de Nueva York, entre las principales categorías en disputa aparecen bancas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, escaños del Senado estatal, puestos en la Asamblea Estatal de Nueva York y la nominación demócrata para el cargo de contralor estatal.

Además, algunos condados y distritos celebran internas para definir candidatos para distintos cargos locales y municipales. Los ganadores de cada contienda avanzarán a las elecciones generales del 3 de noviembre, cuando se decidirán los ocupantes de esos puestos.

Las primarias de Nueva York para el Congreso concentran gran parte de la atención

De acuerdo con CNN, buena parte del interés político está puesto en varias primarias demócratas para la Cámara de Representantes, especialmente en la ciudad de Nueva York.

Entre las disputas de candidatos más observadas aparece la del Distrito 13, donde el actual congresista Adriano Espaillat enfrenta el desafío de Darializa Avila Chevalier. También hay competencia en otros distritos donde distintos sectores del Partido Demócrata buscan consolidar su influencia y fortalecer sus posiciones en Washington.

Entre las disputas de candidatos más observadas de Nueva Yorkaparece la del Distrito 13 Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

Según los expertos de CNN, los resultados de estas contiendas son seguidos de cerca porque pueden anticipar el rumbo político que adoptarán algunos de los distritos más importantes del estado durante los próximos años.

Quiénes pueden votar en las primarias de Nueva York

Nueva York utiliza un sistema de primarias cerradas, por lo que los votantes solo pueden participar en la elección del partido con el que están registrados. Esto significa que los electores independientes no pueden votar en las internas partidarias de este martes.

Qué se vota este 23 de junio en las elecciones primarias de Nueva York Freepik

Los centros electorales permanecen abiertos de 6 a 21 hs (horario local) y los primeros resultados preliminares comenzarán a conocerse después del cierre de la votación.

Por qué son importantes las elecciones primarias de Nueva York

Las elecciones primarias de Nueva York forman parte del calendario electoral que definirá gran parte de la representación política del estado durante los próximos años. Además de seleccionar a los candidatos que competirán en noviembre, varias de las contiendas servirán como una prueba de fuerza entre distintos sectores del Partido Demócrata.

De acuerdo con The New York Times, en varias zonas de Nueva York, la primaria suele ser la instancia más decisiva del proceso electoral debido al predominio de un partido sobre el otro.

Por ese motivo, los resultados de este martes son observados de cerca por dirigentes, organizaciones políticas y votantes que buscan anticipar cómo quedará configurado el mapa político tras las elecciones generales. Los resultados preliminares comenzarán a difundirse durante la noche y permitirán conocer quiénes avanzan a la próxima etapa del proceso electoral.