Elecciones primarias en Nueva York, hoy: a qué hora cierran los centros de votación

Las elecciones primarias de Nueva York se celebran este martes 23 de junio con centros de votación habilitados en toda la ciudad y distintos condados del estado. La jornada permitirá definir candidaturas para cargos federales, estatales y locales que competirán en las elecciones generales del 3 de noviembre.

A qué hora cierran los centros de votación en las elecciones primarias de Nueva York

De acuerdo con la información oficial de NYC Votes, las urnas permanecen habilitadas desde las 6 hasta las 21 (hora local) durante la jornada electoral.

Los votantes que lleguen antes de las 21 hs tienen derecho a emitir su voto, incluso si deben permanecer en la fila después del horario de cierre. Las autoridades recomiendan acudir con tiempo suficiente para evitar demoras de último momento y verificar previamente el lugar asignado para votar.

Cómo encontrar el centro de votación en Nueva York

Los electores pueden consultar su centro de votación a través de la herramienta oficial de la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York. Para efectuar la búsqueda es necesario ingresar la dirección de residencia o los datos de registro electoral.

También es posible consultar una boleta de muestra para conocer qué cargos y candidatos aparecen en la papeleta correspondiente a cada distrito.

Qué se puede consultar antes de votar

Ubicación del centro de votación

Horarios de apertura y cierre

Boleta de muestra del distrito

Información sobre el registro electoral

Las elecciones primarias de Nueva York 2026 se celebran este martes 23 de junio (AP Foto/Richard Drew) Richard Drew - AP

Quiénes pueden votar en las elecciones primarias de Nueva York

Nueva York utiliza un sistema de primarias cerradas, por lo que los ciudadanos solo pueden participar en la interna del partido con el que están registrados.

Los electores independientes no pueden votar en estas contiendas partidarias. La jornada incluye competencias para distintos cargos federales, estatales y locales que ayudarán a definir buena parte de la oferta política que competirá en noviembre.

Por qué son importantes las elecciones primarias de Nueva York

De acuerdo con The New York Times, esta jornada representa una etapa clave del calendario electoral. En varios distritos del estado, especialmente en la ciudad de Nueva York, el resultado de las primarias suele tener un peso determinante debido a la fuerte presencia de uno de los partidos principales. Por ese motivo, muchas de las contiendas de este martes son observadas de cerca por dirigentes políticos, organizaciones y votantes.

Los candidatos que resulten elegidos competirán más adelante por cargos federales, estatales y locales, incluidos escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, puestos en la Asamblea Estatal de Nueva York y bancas del Senado estatal.

Además de las disputas para el Congreso, los votantes participan en distintas contiendas para definir candidaturas legislativas y otros cargos públicos. Dependiendo del distrito, la boleta puede incluir elecciones para representantes estatales, autoridades locales y otros puestos que serán definidos a fines de 2026.

Esta jornada en Nueva York representa una etapa clave del calendario electoral Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

Por ese motivo, las autoridades recomiendan consultar previamente la boleta de muestra correspondiente a cada dirección para conocer qué cargos aparecen en la papeleta.

Qué pasa después del cierre de las urnas en Nueva York

Una vez finalizada la votación, comenzará la difusión de los primeros resultados preliminares de las elecciones primarias de Nueva York 2026.

Sin embargo, el conteo completo puede extenderse durante las horas siguientes debido al procesamiento de distintos tipos de sufragios, incluidos algunos votos emitidos de manera anticipada o por correo.