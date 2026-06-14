Emigró a Nueva York en los años 50 y ahora administra al mayor contratista del ICE: se enfrentó a Mikie Sherrill

The GEO Group es una compañía privada que gestiona más de 20 centros de detención federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), algunos de los cuales están en la mira por denuncias de maltrato. Su fundador, George Zoley emigró a Estados Unidos en 1953 y se instaló su familia en la ciudad de Nueva York.

George Zoley: quién es el inmigrante que fundó The GEO Group, contratista del ICE

De acuerdo con un artículo de CNN, George Zoley, director ejecutivo y presidente de la empresa The GEO Group, que administra prisiones privadas, testificó ante el Congreso en 2020 para hablar sobre la respuesta de los contratistas del ICE ante el brote de covid-19 y compartió su propia historia como migrante.

En su momento, Zoley dijo que nació en 1950 en una ciudad al noreste de Grecia y vivió en una casa sin acceso a servicios como agua corriente o electricidad. Pero, en 1953, su familia recibió la aprobación para emigrar a Estados Unidos: “Viajamos en barco y desembarcamos en la ciudad de Nueva York, donde fuimos procesados en Ellis Island”.

Según los registros, Zoley tenía tres años cuando llegó a Nueva York junto a su hermano Elías, de cinco años, y su madre, Anastassia, quien figuraba como ciudadana estadounidense. Posteriormente, se les unió su padre. La familia se estableció en Akron, Ohio.

En 1984, Zoley fundó The GEO Group, que, según sus declaraciones ante el Congreso, tiene como objetivo respetar el derecho de todas las personas a vivir en un entorno seguro y humano. En su intervención, aseguró también que su historia como migrante moldeó los valores que rigen su vida y su carrera, uno de ellos: no anteponer las ganancias a las personas.

George Zoley es el fundador y presidente de la empresa The GEO Group The GEO Group

Denuncias contra The GEO Group: qué ocurre en Delaney Hall, el centro del ICE en Nueva Jersey

La compañía de George Zoley es actualmente el mayor contratista del ICE, indica CNN. Pero sus operaciones han sido cuestionadas, principalmente en Delaney Hall, Nueva Jersey, un centro con capacidad para 1000 detenidos con denuncias de condiciones inhumanas y malos tratos.

Un hombre que estuvo detenido en ese centro, y pidió permanecer en el anonimato, declaró a CNN que no le desea a nadie enfrentar lo que vivió. “Zoley jamás querría que su familia pasara por lo que yo pasé en ese centro de detención”, afirmó.

El migrante de Sudamérica aseguró que las condiciones en la prisión representan una falta de respeto hacia los migrantes. “Que él (Zoley) cree y mantenga ese tipo de centros de detención, ganando millones y millones de dólares, es muy hipócrita. No creo que le sirviera a su hijo la comida que nos servían”, agregó.

Por su parte, abogados de los detenidos en Delaney Hall afirmaron que sus clientes se quejan por comida en mal estado, condiciones de hacinamiento que los obligan a dormir en el suelo y falta de atención médica.

El centro de inmigración Delaney Hall tiene denuncias de malos tratos y violaciones a los derechos humanos New Jersey Monitor

De hecho, el migrante entrevistado dijo que estuvo recluido con otros siete hombres en una pequeña habitación con cuatro literas y que afuera solo había un baño para los casi 200 hombres que se encontraban en el mismo piso. Allí, la mitad de los ocho inodoros estaban atascados e inutilizables. Denunció también que el aire acondicionado siempre estaba en la potencia máxima y no les otorgaron mantas.

A su vez, indicó que los guardias los presionan para que firmen documentos de deportación voluntaria y aseguró que denunció abuso psicológico contra los reclusos. “El centro de detención cambia la vida de las personas. La salud mental se ve afectada. Si Dios quiere, se hará justicia”, sentenció.

Ante las denuncias, las autoridades de Nueva Jersey demandaron a The GEO Group y solicitaron a un tribunal que conceda al Departamento de Salud estatal acceso al centro para determinar si se pone en riesgo a los migrantes.

Qué dijeron el ICE y The GEO Group sobre las condiciones en Delaney Hall

Tras las denuncias por las condiciones de los detenidos en el centro Delaney Hall, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó en un comunicado, al cual tuvo acceso CNN, que las instalaciones cumplen con todas las leyes estatales requeridas.

En el documento, el DHS añadió que las instalaciones del ICE son auditadas regularmente por agencias externas y que, el mes pasado, funcionarios de salud de Nueva Jersey inspeccionaron el área de servicio de alimentos sin encontrar problemas.

Por su parte, The GEO Group afirmó en un comunicado enviado a CNN que el centro garantiza el cumplimiento de las normas de detención del ICE y los requisitos relacionados con el trato y los servicios de los detenidos.