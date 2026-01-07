La “Isla de las Lágrimas” en Nueva York donde comenzó la historia del sueño americano para millones de migrantes

Para millones de migrantes que llegaron a Estados Unidos a finales del siglo XIX y comienzos del XX, el primer contacto con el país ocurrió en una pequeña isla de Nueva York. Ese lugar es Ellis Island, donde comenzó el llamado sueño americano y cuya historia hoy forma parte fundamental de la memoria migrante del país.

Ellis Island, el inicio del sueño para millones de migrantes en Nueva York

De acuerdo con la Biblioteca del Congreso, Ellis Island fue creada como respuesta a una crisis social y administrativa provocada por el deterioro de Castle Garden, la antigua fortaleza que funcionaba como centro de procesamiento de inmigrantes en Nueva York.

Ellis Island abrió en Nueva York para atender la crisis migratoria en 1890 (loc.gov)

Para ese momento, Castle Garden se había convertido en un foco de corrupción y criminalidad, donde los recién llegados eran víctimas de estafas y robos antes de poder completar sus trámites migratorios.

Ante esta situación, el gobierno federal asumió el control del proceso migratorio y construyó instalaciones modernas en Ellis Island, ubicada en el puerto de Nueva York, diseñadas específicamente para recibir, inspeccionar y registrar a los inmigrantes.

Un símbolo de la vida migrante en Estados Unidos

La estación de inmigración de Ellis Island funcionó durante aproximadamente 40 años y se convirtió en un nuevo modelo de institución gubernamental. Durante ese tiempo pasaron por la isla alrededor de 12 millones de migrantes y, en los días más concurridos, se procesaban hasta 5000 personas diarias

Para muchas familias estadounidenses, especialmente de origen italiano, Ellis Island representó el primer capítulo de su historia en el país.

Cómo era llegar a Estados Unidos como migrante a Ellis Island

Cuando el primer grupo de inmigrantes desembarcó en Ellis Island de Nueva York, en 1892, se encontraron en medio de un desconcertante proceso burocrático, donde los recién llegados eran enumerados, clasificados y enviados a una serie de inspecciones, donde se evaluaba su capacidad física y mental, así como para encontrar un trabajo en EE.UU.

Ellis Island recibió cerca de 12 millones de inmigrantes (loc.gov)

Según la Biblioteca, fallar en algún examen médico, como uno de la vista, o parecer demasiado frágil para trabajos físicos, podían ser devastadoras, ya que algunos migrantes eran regresados a sus países de origen, para tal vez nunca volver a ver a sus seres queridos.

Este miedo a ser separados de sus familias llevó a algunos inmigrantes a llamar a Ellis Island como la “Isla de las lágrimas”.

Incluso, para quienes lograron superar con éxito este filtro migratorio, Ellis Island no fue una experiencia agradable, debido a que las normas eran confusas, las multitudes enormes y desconcertantes, junto con el bullicio de varios idiomas.

Cuando un migrante lograba pasar todos los filtros en la isla, subían a los transbordadores que los llevaban hasta Nueva York, o a otros destinos más al oeste del país, donde empezarían a formar una nueva vida.

