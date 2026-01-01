La regla del ICE para no ser deportado: en qué casos un migrante no puede acceder a la salida voluntaria de EE.UU.

En algunos casos en los que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) lleva a cabo un arresto y se abre un proceso de expulsión, se puede optar por la salida voluntaria. Con este recurso, el migrante acepta salir por su cuenta, en lugar de enfrentar una deportación.

Los casos en los que un migrante no pueden obtener la salida voluntaria

No existe un formulario específico para iniciar la solicitud de salida voluntaria. Esta debe ser pedida ante un juez de inmigración durante tu audiencia. Sin embargo, no todas las personas reúnen los requisitos para obtenerla.

La salida voluntaria debe ser concedida por un juez de inmigración o por el Departamento de Seguridad Nacional Freepik - Freepik

Una guía elaborada por Florence Immigrant & Refugee Rights Project y publicada en el sitio del ICE, precisa que un migrante no puede obtener este recurso si:

Ha cometido un delito agravado (ejemplos: asesinato, violación o abuso sexual de un/a menor)

(ejemplos: asesinato, violación o abuso sexual de un/a menor) Se le acusa de ser un extranjero que intentó entrar en EE.UU. por un puerto de entrada, pero no fue admitido o alguien que es interceptado en el mar.

o alguien que es interceptado en el mar. Un juez de inmigración ya le había concedido la salida voluntaria después de que decidiera que había entrado ilegalmente en EE.UU.

después de que decidiera que había entrado ilegalmente en EE.UU. Llegó a Estados Unidos con el Programa de Exención de Visado.

Cómo se solicita la salida voluntaria

Los abogados del despacho Serotte Reich explican que la salida voluntaria es una forma limitada de beneficio migratorio, y de hecho algunos la llaman “el alivio de último recurso”, ya que no otorga ningún estatus permanente en EE.UU. ni permite a la persona permanecer en el país por un período prolongado.

La solicitud puede realizarse en tres momentos:

Antes de acudir ante el juez de inmigración.

Una vez que su proceso ha comenzado en la corte de inmigración, pero antes de la audiencia final.

Después de la decisión final.

Aceptar la salida voluntaria ofrece ventajas en comparación con tener una orden de expulsión Facebook ICE

A medida que avance el proceso, la solicitud puede implicar mayores requisitos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), puede aceptarla y concederla antes de acudir ante el juez de inmigración.

Para acompañar la petición, se deberá contar con documentación necesaria, como pruebas de buen carácter moral, capacidad financiera y documentos de viaje, entre otros.

La salida voluntaria ofrece un plazo, de hasta 120 días, para que una persona deportable ponga en orden sus asuntos antes de salir de EE.UU., explican los especialistas de Serotte Reich. Es responsabilidad del migrante salir del país antes de que expire el periodo, ya que de no hacerlo se convierte automáticamente en una orden de deportación.

Los beneficios ante la deportación

Los abogados del despacho también señalan que los principales beneficios de la salida voluntaria son:

La libertad de salir de EE.UU. por medios propios en el día de elección (siempre que caiga dentro del período de tiempo permitido).

por medios propios en el día de elección (siempre que caiga dentro del período de tiempo permitido). Mantener un historial limpio de una orden de expulsión.

A través de este proceso, se podrá salir de EE.UU. por cuenta propia y evitar algunas de las consecuencias negativas de la deportación Foto ICE

Al respecto, en el sitio Illinois Legal Aid Online indican que aceptar este recurso ofrece ventajas en comparación con tener una orden de deportación en el registro. Por ejemplo, una persona podría solicitar una visa para volver a ingresar a EE.UU. desde el país de origen.

Es importante porque una orden de expulsión puede impedir regresar legalmente a Estados Unidos por un período de cinco, diez, 20 años o incluso de por vida. Además, se puede estar sujeto a sanciones civiles y penales si se ingresa sin la debida autorización.