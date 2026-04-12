En California: qué pasa si uno de los padres no puede ir al trámite del pasaporte mexicano para un menor en 2026
El consulado de México en Fresno explica cuál es el documento necesario para estos casos
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A través de uno de sus consulados en California, el gobierno de México explica cuáles son los pasos para que un menor de edad tramite el pasaporte mexicano. En el caso de que uno de los padres no pueda estar presente, será necesario enviar el formulario OP-7 para dar consentimiento y permitir el trámite.
Formulario OP-7, el recurso para tramitar el pasaporte mexicano de un menor si un padre no puede concurrir al trámite
Según presenta el Consulado de México en Fresno en su sitio web, el pasaporte lo expide la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de sus oficinas y representaciones consulares.
Aunque el mencionado consulado de California tiene tiempos de entrega breves, es necesario reunir toda la documentación correcta para evitar demoras. Sobre ese punto, al tramitar el pasaporte mexicano para un menor de edad se debe tomar en cuenta que es necesaria la presencia de los padres o tutores legales.
En caso de que sea imposible presentarse, el adulto debe enviar su consentimiento. “Si alguna o alguno de ellos no puede asistir, deberá enviar una forma OP7″, indica el Consulado en Fresno.
Mediante este formulario, el padre expresa su consentimiento en ausencia y da su permiso para que se complete el trámite del menor.
Dónde se tramita el OP7 y cuál es su vigencia para el trámite de un pasaporte mexicano
De acuerdo con lo que detalla el Consulado de México en Las Vegas, la situación varía si el padre o tutor que no podrá asistir al trámite se encuentra en territorio mexicano o en EE.UU.
En caso de que el padre se encuentre en México, debe acudir a la oficina de emisión de pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores más cercana a su domicilio. Allí, podrá solicitar y completar el OP7 para dar su consentimiento al trámite del menor.
Por su parte, quienes estén en EE.UU., ya sea en California o en cualquier otro estado, el proceso es muy similar. Para estos mexicanos, el requisito es concurrir al Consulado más cercano a su domicilio y allí completar la documentación.
Las autoridades aclaran que el permiso OP7 deberá hacerse válido, es decir utilizarse, dentro de los 90 días a partir de que un padre lo tramitó y manifestó su consentimiento. Pasado ese plazo, se requerirá completarlo nuevamente para autorizar que se entregue el pasaporte mexicano a un menor.
Qué documentos se necesitan para tramitar el pasaporte mexicano en California
Tanto para menores como mayores de edad, los requisitos básicos para tramitar el pasaporte son los mismos. La exigencia que aplica para todos es presentar una identificación oficial vigente.
Esto aplica también para los padres si el trámite es para un menor. Además, se debe acreditar la nacionalidad mexicana.
Si la oficina consular no puede hacerlo automáticamente mediante su base de datos, el interesado deberá presentar alguna de las siguientes opciones de documentación:
- Acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano u oficina consular.
- Certificado de nacionalidad mexicana.
- Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento.
- Carta de naturalización.
- Cédula de identidad ciudadana.
- Certificado de matrícula consular.
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