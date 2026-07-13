En Nueva York: nuevo brote de legionelosis pone en alerta a las autoridades y difunden recomendaciones

El brote de legionelosis en el Upper East Side de Manhattan, Nueva York, continúa bajo seguimiento de las autoridades sanitarias. Hasta el 12 de julio se confirmaron 59 casos, con 15 personas hospitalizadas y sin fallecimientos reportados. La investigación se concentra en los sectores de Carnegie Hill y Yorkville, donde fueron detectados focos de contaminación en varias torres de refrigeración.

Brote de legionelosis en Nueva York suma 59 casos en el Upper East Side

Según informó el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, los contagios se registraron principalmente en los códigos postales 10028, 10128 y 10075.

Mientras continúan las inspecciones en edificios de la zona, los profesionales recomiendan a quienes presenten fiebre, tos o dificultad para respirar que busquen atención médica, especialmente si tienen más de 50 años, son fumadores o padecen enfermedades pulmonares crónicas.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la legionelosis es una enfermedad respiratoria grave causada por la bacteria Legionella, que suele proliferar en sistemas de agua caliente, cañerías complejas y torres de refrigeración.

Las personas pueden enfermarse al inhalar pequeñas gotas de agua contaminada dispersas en forma de vapor o niebla.

Las autoridades aclararon que no existe riesgo al beber agua del grifo, cocinar, ducharse o utilizar aire acondicionado doméstico, ya que, por lo general, la enfermedad no se transmite de persona a persona.

Según la actualización difundida por el Departamento de Salud de Nueva York, hasta el 12 de julio:

15 personas permanecen hospitalizadas .

. 33 pacientes recibieron el alta médica .

. 11 casos no requirieron internación .

. No se registraron fallecimientos.

El episodio fue detectado a finales de junio y desde entonces la ciudad intensificó los controles en los edificios ubicados dentro del área afectada.

Nueva York inspecciona más de 180 torres por presencia de legionela

Según informó ABC7 New York, inspectores municipales comenzaron a revisar cerca de 160 torres de refrigeración localizadas dentro de la zona bajo investigación.

El comisionado de Salud de la ciudad, Alister Martin, defendió la rapidez de la respuesta sanitaria durante una reunión comunitaria. “Lo detectamos a tiempo, actuamos de inmediato y no hemos parado desde entonces”, sostuvo.

Además, la ciudad adoptó una medida poco habitual, la cual se trata de divulgar las direcciones de los edificios cuyas torres arrojaron resultados preliminares positivos.

Los funcionarios sanitarios también endurecieron los protocolos vigentes y ahora exigen la limpieza y desinfección tras un único resultado positivo, sin esperar pruebas adicionales de confirmación.

De acuerdo con información citada por la BBC, la bacteria fue hallada en decenas de instalaciones y gran parte de ellas ya completó los trabajos de remediación exigidos por la ciudad.

La ciudad de Nueva York investiga casos de legionelosis en el Upper East Side y busca el origen del brote mediante análisis de agua Fotomontaje editado con IA / Freepik

Vecinos del Upper East Side expresan preocupación por el brote

La situación generó interrogantes y miedo entre residentes de la zona afectada. Durante una reunión pública realizada el 9 de julio, vecinos expresaron dudas sobre los riesgos sanitarios y las medidas preventivas recomendadas.

Una de las vecinas que expresó preocupación fue Justine Kirby, quien explicó a la BBC que utiliza una mascarilla N95 cada vez que sale de su vivienda y mantiene cerradas las ventanas de su departamento mientras continúan las tareas de saneamiento.

“Existe bastante preocupación en la comunidad”, aseguró. Aunque los especialistas sostienen que el riesgo para la mayoría de la población sigue siendo reducido, algunos residentes decidieron adoptar precauciones hasta que concluya la investigación.

Esta imagen tomada por microscopio electrónico y distribuida por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, muestra la bacteria Legionella pneumophila, causante de la legionelosis, una enfermedad pulmonar. (Francis Chandler/CDC via AP, File) Francis Chandler - Centers for Disease Control and Prevention

Síntomas de legionelosis y cuándo buscar atención médica

El Departamento de Salud de Nueva York recomienda consultar con un médico a quienes vivan, trabajen o hayan estado en la zona bajo investigación desde finales de junio y presenten síntomas compatibles con la enfermedad.

Entre los principales síntomas figuran:

Fiebre

Escalofríos

Tos

Dolores musculares

Dificultad para respirar

Fatiga

Dolor de cabeza

Pérdida de apetito

Confusión o diarrea, en algunos casos

Las autoridades recuerdan que la enfermedad puede tratarse con antibióticos y que un diagnóstico temprano aumenta las probabilidades de recuperación.