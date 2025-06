Eric Adams cambia para siempre Quinta Avenida de Nueva York: así impacta en los conductores

La Quinta Avenida, que atraviesa el corazón de Manhattan, será objeto de una remodelación sin precedentes que reducirá el espacio destinado a vehículos y ampliará significativamente las áreas peatonales. El alcalde Eric Adams presentó oficialmente el proyecto, cuyo presupuesto supera los 400 millones de dólares, y que implica cambios estructurales en una vía con más de dos siglos de historia.

Reducción de carriles y ampliación de aceras en la Quinta Avenida

De acuerdo con el comunicado oficial, la intervención abarcará el tramo que va desde Bryant Park hasta Central Park, uno de los más transitados y simbólicos de la ciudad. Con esta iniciativa, la administración busca favorecer el tránsito a pie, mejorar la experiencia urbana para residentes y visitantes, e impulsar el comercio local. Sin embargo, el rediseño plantea desafíos logísticos para automovilistas, transportistas y ciclistas que habitualmente utilizan esta vía.

La quinta Avenida de Nueva York ya no será como la conoces: así impacta en los conductores

Actualmente, la Quinta Avenida cuenta con cinco carriles vehiculares y veredas de aproximadamente siete metros de ancho en cada lado. Con el nuevo diseño, se eliminarán dos carriles, por lo que quedarán solo tres para el tránsito. A cambio, las aceras casi duplicarán su tamaño y alcanzarán los diez metros, de los cuales 7,6 estarán completamente libres para el paso de peatones. El espacio restante incluirá jardineras, árboles, áreas de descanso y mobiliario urbano.

El rediseño también contempla cruces peatonales más cortos, con el objetivo de mejorar la seguridad en intersecciones con alta densidad de tránsito peatonal. Se prevé además la plantación de 230 árboles nuevos, zonas de sombra y sistemas para la gestión de aguas pluviales.

“Finalmente, estamos convirtiendo la llamada ‘Calle de los Sueños’ en un paraíso peatonal al hacerla más transitable, más verde y más segura”, anunció el alcalde Eric Adams. “Además, estas inversiones se amortizarán en un plazo de cinco años, lo que representa un gran logro para la ciudad”, agregó.

Así quedaría si se amplía el acceso peatonal en la famosa avenida de Nueva York Foto New York City Economic Development Corporation

¿Cómo impactará en la movilidad vehicular?

El cambio en la distribución del espacio generará un ajuste importante en el flujo de vehículos. La reducción a tres carriles afectará tanto a automóviles particulares como a taxis, camiones de reparto y servicios de transporte. Durante las horas pico, esto podría derivar en mayores tiempos de espera y congestión en las calles paralelas.

Aunque está previsto incorporar carriles exclusivos para autobuses, no hay referencias aún sobre las ciclovías protegidas, lo que ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones que promueven la movilidad sustentable. “La Quinta Avenida tiene la mayor cantidad de ciclistas de todas las calles de Manhattan sin carril para bici y este plan los excluye por completo”, afirmó la organización Transportation Alternatives en una publicación en X.

A pesar de que el rediseño busca incentivar el transporte no motorizado, no incluye infraestructura específica para bicicletas, lo que algunos consideran una oportunidad desaprovechada. “Sería fantástico tener en cuenta a los ciclistas, pero cualquier cosa que haga que caminar y el transporte público sean más atractivos que conducir para moverse por Manhattan es un triunfo”, dijo Neile Weissman, portavoz del New York Cycle Club, al New York Post.

Según el comunicado oficial, el 70% del tráfico en la Quinta Avenida lo representan peatones. A pesar de esto, menos de la mitad del espacio disponible estaba destinado al tránsito a pie. Cada cuadra puede llegar a recibir hasta 23.000 personas por hora durante los días festivos. Este desajuste es uno de los fundamentos detrás de la propuesta de transformación.

El proyecto no abarca una ciclovía para los ciclistas de la ciudad Foto New York City Economic Development Corporation

Plazos y expectativas de la renovación en la Quinta Avenida

La fase de diseño esquemático se encuentra en curso, con una finalización prevista para mediados de 2025. Sin embargo, el inicio de las obras está programado para 2028. El proyecto se ejecutará en paralelo con trabajos de modernización de la infraestructura subterránea que incluye redes de agua y alcantarillado.

La colaboración público-privada es clave en esta etapa. El plan cuenta con el respaldo de entidades como la Asociación de la Quinta Avenida, Bryant Park Corporation, Central Park Conservancy y Grand Central Partnership. Estas organizaciones participan en la definición del diseño y en la planificación estratégica del proyecto.

Desde el punto de vista económico, se espera que esta remodelación refuerce el papel de la avenida como centro de consumo, turismo y empleo. Se estima que esta vía sostiene directamente más de 300 mil puestos de trabajo, y genera más de US$110 millones en actividad económica al año.