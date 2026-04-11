¿Se despide de Nueva York? La razón por la que Eric Adams recibió la ciudadanía y el pasaporte de Albania

El exalcalde de Nueva York, Eric Adams, obtuvo la ciudadanía albanesa honoraria y recibió un pasaporte de ese país este viernes. El reconocimiento lo otorgó por decreto el presidente Bajram Begaj, tras una solicitud presentada por el propio exdirigente.

¿Por qué Eric Adams recibió la ciudadanía albanesa?

Adams escribió en una publicación de X que se siente “honrado de aceptar la ciudadanía albanesa honoraria” y afirmó que no es “solo una distinción personal, sino un reflejo del vínculo profundo y duradero entre la ciudad de Nueva York y el pueblo albanés”.

La ciudadanía se formalizó mediante un decreto oficial del Estado albanés Captura X Eric Adams

En ese mensaje, indicó que Nueva York es “hogar de una de las comunidades albanesas más fuertes en América”, a la que describió como “trabajadora, orgullosa y profundamente arraigada”.

Además, señaló que acepta el reconocimiento en función de los “valores compartidos” entre ambos lugares. Entre ellos, mencionó a “la familia, la resiliencia y el compromiso con la comunidad”.

Por último, el demócrata agradeció al primer ministro Edi Rama, al presidente Bajram Begaj y al pueblo de Albania.

El decreto oficial que formalizó la ciudadanía de Albania

La ciudadanía fue otorgada mediante un decreto firmado por el presidente de Albania, Bajram Begaj. El documento se emitió tras una solicitud presentada por el propio Adams, según informó ABC7 New York.

Un portavoz del exalcalde, Todd Shapiro, comentó que Adams ha sido “durante mucho tiempo amigo y aliado de la comunidad albano-estadounidense”.

Shapiro expresó que “la decisión de la República de Albania de otorgar la ciudadanía a Adams refleja esa relación duradera y el respeto mutuo”. Además, agregó que este tipo de reconocimientos ha sido otorgado históricamente a líderes internacionales como símbolo de colaboración.

Adams había expresado interés en vivir fuera de Estados Unidos tras dejar la política. Eric Adams

El vínculo de Adams con Albania

El ex mandatario ya había expresado su cercanía con Albania y con su comunidad en el exterior. Durante su gestión, realizó viajes internacionales y visitó ese país en octubre de 2025, informó Fox 4 Kansas City.

En ese momento, sostuvo que el objetivo del viaje era fortalecer el lazo con la nación balcánica y afirmó que buscaba “saludar a un amigo, aprender de él y forjar una relación de amistad”.

Su portavoz también remarcó que Adams consideraba que la alcaldía de Nueva York tiene una proyección internacional. Señaló que, con la sede de las Naciones Unidas en la ciudad, el cargo posee una relevancia global que trasciende lo local.

El próximo país al que podría ir Eric Adams

La obtención de la ciudadanía albanesa se produce en un contexto en el que Adams dejó su cargo como alcalde de Nueva York en medio de un escenario político complejo.

Durante su gestión, enfrentó una acusación federal vinculada a viajes a Turquía y a presuntos beneficios indebidos de ciudadanos extranjeros. El proceso fue retirado posteriormente por el Departamento de Justicia.

Antes, el exmandatario había manifestado en distintas ocasiones su interés en vivir fuera de Estados Unidos tras dejar la política.

De acuerdo con Fox4KC, en 2018, cuando era presidente del distrito de Brooklyn, afirmó que planeaba vivir en Bakú. Años más tarde, en una entrevista con una publicación judía, mencionó los Altos del Golán como posible destino.

Tras abandonar su candidatura a la reelección, realizó un viaje de cuatro días a Albania. Allí se reunió con el primer ministro Edi Rama, miembros de su gabinete y líderes empresariales locales. El viaje fue financiado en parte por el gobierno albanés.

Desde que dejó el cargo, fue visto en Dubái y en la República Democrática del Congo. También declaró que planeaba viajar a Senegal por una oportunidad de negocios, sobre la cual no brindó más detalles.