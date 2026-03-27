El proyecto olvidado por Adams que Mamdani rescató y cambiará la fachada del Puente de Brooklyn en Nueva York

El futuro del Puente de Brooklyn en Nueva York presenta una mejora tras años de espera. La administración del alcalde Zohran Mamdani ejecutará un plan archivado desde 2024, bajo la administración de Eric Adams, que contempla la construcción de un nuevo carril para bicicletas y una entrada peatonal independiente en el lado de Manhattan. El objetivo central es eliminar los conflictos de tránsito en uno de los puntos más congestionados de la ciudad.

La reactivación de las obras paralizadas en Nueva York

“Desde que asumimos el cargo, nuestra administración se ha guiado por una promesa sencilla: calles seguras y accesibles para todos los neoyorquinos”, declaró el alcalde Mamdani durante una conferencia de prensa desde el lugar.

El Departamento de Transporte (DOT) iniciará las obras en abril para dotar al puente de accesos exclusivos desde Centre Street y Park Row. El mandatario fue claro sobre la necesidad de esta obra: “Ya sea que conduzcan, caminen o vayan en bicicleta por el Puente de Brooklyn, merecen llegar a su destino con facilidad y sin miedo".

Plan de Mamdani: la seguridad vial de cara al Mundial 2026

De acuerdo con Streets Blog de NYC, la actualización del acceso responde al crecimiento del uso de la bicicleta. Desde la instalación del carril protegido en 2021, los viajes diarios se duplicaron y alcanzaron los 5625 trayectos en 2025.

“Este nuevo diseño protegerá mejor a ciclistas y peatones mientras nos preparamos para recibir al mundo con la Copa Mundial de la FIFA, y demostrará que nuestras calles reflejan lo mejor de la ciudad de Nueva York”, agregó el alcalde.

La nueva configuración permitirá que los ciclistas entren y salgan del puente sin atravesar las multitudes de peatones que suelen agolparse en la base.

Maya Handa, coordinadora del Mundial, destacó la permanencia de estas mejoras: “Los neoyorquinos pueden esperar una serie de mejoras permanentes en nuestras calles que las harán más seguras y accesibles incluso después de que termine el torneo”.

El rediseño transformará un carril de giro para automóviles en la calle Centre en una bicisenda protegida de doble sentido.

Así está el acceso hoy al puente de Brooklyn desde Manhattan X: @vinbarone (jefe de prensa del DOT)

En tránsito en Nueva York de cara al Mundial 2026

Este anuncio representa el último intento de Mamdani por completar el trabajo de seguridad vial que la gestión de Eric Adams interrumpió o pausó.

“Nuestro objetivo es garantizar que, ya sea mediante la mejora de las calles o la dinamización de los barrios durante todo el verano, todos los neoyorquinos se beneficien del Mundial", enfatizó Handa.

De acuerdo con The New York Times, la administración ya retomó diversas obras críticas para mejorar la conectividad:

Carriles bus: reactivación de proyectos en Madison Avenue y Fordham Road.

reactivación de proyectos en Madison Avenue y Fordham Road. Seguridad ciclista: instalación de carriles protegidos en McGuinness Boulevard y Ashland Place.

instalación de carriles protegidos en McGuinness Boulevard y Ashland Place. Conectividad en Brooklyn: nueva red de carriles pintados en East Flatbush y Wingate.

El Puente Brooklyn es un monumento histórico inaugurado el 24 de mayo de 1883 que actualmente utilizan miles de personas a diario en Nueva York NYC.gov

“Estos proyectos mejorarán la calidad de vida de muchos neoyorquinos, pero hasta hoy muchos estaban paralizados por cuestiones políticas. Esto es solo el comienzo”, dijo Mike Flynn, el comisionado de transporte de la ciudad, al portal citado.