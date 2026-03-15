Alerta en NYC: la regla del exalcalde Adams que puede generarte multas de US$200 por botes de basura

El uso de contenedores oficiales para sacar la basura será obligatorio en Nueva York para las propiedades con hasta nueve unidades residenciales, una medida impulsada por el Departamento de Saneamiento de la ciudad (DSNY, por sus siglas en inglés) para mejorar la limpieza urbana.

Qué es el contenedor oficial NYC Bin

La normativa prevé multas de entre US$50 y US$200 para quienes no utilicen estos recipientes cuando comiencen los controles previstos para junio, aunque algunos residentes todavía esperan recibir los suyos debido a retrasos en la distribución, según reportó Gothamist.

Los edificios que hayan comprado un contenedor no oficial con las características obligatorias pueden usarlo hasta junio de 2026. (nyc.gov)

El NYC Bin es el recipiente oficial que deben usar determinadas propiedades residenciales para colocar la basura para la recolección municipal.

Según explica el Departamento de Saneamiento de Nueva York, la norma aplica para:

Viviendas unifamiliares y bifamiliares

Edificios con hasta nueve unidades residenciales

Organizaciones u oficinas ubicadas dentro de edificios residenciales

La ciudad impulsa este sistema para mantener los residuos cerrados y reducir la presencia de ratas, un problema histórico en las calles de Nueva York.

Los nuevos contenedores buscan atender el problema de los roedores en Nueva York (Pexels/Nikolett Emmert)

Cuándo será obligatorio usar estos contenedores en Nueva York

Las reglas sobre el manejo de residuos comenzaron a aplicarse en etapas.

De acuerdo con la información oficial del DSNY:

Desde noviembre de 2024 los residuos deben colocarse en contenedores con tapa segura

los residuos deben colocarse en contenedores con tapa segura Desde junio de 2026 será obligatorio utilizar el contenedor oficial NYC Bin

El programa forma parte de la política de contenerización de residuos residenciales impulsada por la ciudad para modernizar el sistema de recolección.

Las multas por no usar el contenedor oficial en NYC

El incumplimiento de esta norma puede derivar en sanciones económicas que aumentan con cada infracción.

Según el Departamento de Saneamiento, las multas previstas son:

US$50 por la primera infracción

por la US$100 por la segunda infracción

por la US$200 por la tercera infracción o posteriores

La ciudad sostiene que la medida busca evitar que las bolsas de basura queden expuestas en la vía pública y mejorar la higiene en los barrios.

A pesar de la implementación del programa, algunos residentes todavía esperan recibir sus recipientes.

De acuerdo con datos citados por Gothamist a partir de funcionarios municipales:

Cerca de un millón de contenedores ya fueron entregados

Entre 4000 y 5000 residentes aún esperan recibirlos

Las autoridades señalaron que las entregas que faltan se deben llevar a cabo antes de que termine marzo

El incumplimiento de esta norma puede derivar en sanciones económicas Freepik

Dónde comprar el contenedor oficial de basura

De acuerdo con el Departamento de Saneamiento, los recipientes se encuentran disponibles en los siguientes sitios:

Establecimientos Home Depot en Nueva York

en Nueva York La página de Home Depot para la recogida en tienda

para la recogida en tienda Servicios de entrega como DoorDash, Instacart y Uber Eats

Esta iniciativa fue impulsada por el exalcalde Eric Adams con la finalidad de cambiar de manera radical la gestión de los residuos en Nueva York.

La administración local incorporó contenedores de retirada lateral para faciliar el mecanismo X/@NYCMayor

Como antecedente, Adams mostró uno de los contenedores como ejemplo del nuevo sistema en la presentación pública del programa en 2024, que tuvo lugar frente a la Gracie Mansion, residencia oficial del alcalde.

El objetivo de la ciudad es finalizar con la práctica de tirar bolsas de basura directamente en las veredas, una costumbre que generó problemas sanitarios y un aumento en la población de roedores durante décadas.