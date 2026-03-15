Alerta en NYC: la regla del exalcalde Adams que puede generarte multas de US$200 por botes de basura
El cerco contra las ratas entra en su fase más agresiva: la transición obligatoria llega a su fin y miles de neoyorquinos denuncian que aún no reciben los botes oficiales, mientras las sanciones ya están listas para junio
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El uso de contenedores oficiales para sacar la basura será obligatorio en Nueva York para las propiedades con hasta nueve unidades residenciales, una medida impulsada por el Departamento de Saneamiento de la ciudad (DSNY, por sus siglas en inglés) para mejorar la limpieza urbana.
Qué es el contenedor oficial NYC Bin
La normativa prevé multas de entre US$50 y US$200 para quienes no utilicen estos recipientes cuando comiencen los controles previstos para junio, aunque algunos residentes todavía esperan recibir los suyos debido a retrasos en la distribución, según reportó Gothamist.
El NYC Bin es el recipiente oficial que deben usar determinadas propiedades residenciales para colocar la basura para la recolección municipal.
Según explica el Departamento de Saneamiento de Nueva York, la norma aplica para:
- Viviendas unifamiliares y bifamiliares
- Edificios con hasta nueve unidades residenciales
- Organizaciones u oficinas ubicadas dentro de edificios residenciales
La ciudad impulsa este sistema para mantener los residuos cerrados y reducir la presencia de ratas, un problema histórico en las calles de Nueva York.
Cuándo será obligatorio usar estos contenedores en Nueva York
Las reglas sobre el manejo de residuos comenzaron a aplicarse en etapas.
De acuerdo con la información oficial del DSNY:
- Desde noviembre de 2024 los residuos deben colocarse en contenedores con tapa segura
- Desde junio de 2026 será obligatorio utilizar el contenedor oficial NYC Bin
El programa forma parte de la política de contenerización de residuos residenciales impulsada por la ciudad para modernizar el sistema de recolección.
Las multas por no usar el contenedor oficial en NYC
El incumplimiento de esta norma puede derivar en sanciones económicas que aumentan con cada infracción.
Según el Departamento de Saneamiento, las multas previstas son:
- US$50 por la primera infracción
- US$100 por la segunda infracción
- US$200 por la tercera infracción o posteriores
La ciudad sostiene que la medida busca evitar que las bolsas de basura queden expuestas en la vía pública y mejorar la higiene en los barrios.
A pesar de la implementación del programa, algunos residentes todavía esperan recibir sus recipientes.
De acuerdo con datos citados por Gothamist a partir de funcionarios municipales:
- Cerca de un millón de contenedores ya fueron entregados
- Entre 4000 y 5000 residentes aún esperan recibirlos
- Las autoridades señalaron que las entregas que faltan se deben llevar a cabo antes de que termine marzo
Dónde comprar el contenedor oficial de basura
De acuerdo con el Departamento de Saneamiento, los recipientes se encuentran disponibles en los siguientes sitios:
- Establecimientos Home Depot en Nueva York
- La página de Home Depot para la recogida en tienda
- Servicios de entrega como DoorDash, Instacart y Uber Eats
Esta iniciativa fue impulsada por el exalcalde Eric Adams con la finalidad de cambiar de manera radical la gestión de los residuos en Nueva York.
Como antecedente, Adams mostró uno de los contenedores como ejemplo del nuevo sistema en la presentación pública del programa en 2024, que tuvo lugar frente a la Gracie Mansion, residencia oficial del alcalde.
El objetivo de la ciudad es finalizar con la práctica de tirar bolsas de basura directamente en las veredas, una costumbre que generó problemas sanitarios y un aumento en la población de roedores durante décadas.
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