Es oficial: la tarifa obligatoria del DMV en Nueva York que sigue vigente en julio 2026

Los conductores enfrentan un cargo obligatorio de 75 dólares al momento de registrar un vehículo por primera vez en Nueva York, que sigue vigente en julio de 2026. Este costo adicional, que muchos consideran una “tarifa oculta”, se suma a otros gastos habituales como impuestos y tasas de matriculación.

Qué cobra el DMV de Nueva York al registrar un vehículo por primera vez

Esta cuota de US$75 es independiente de los costos de matriculación estándar, impuestos locales y gastos de gestión administrativa exigidos por las autoridades. De acuerdo con lo que informó Secret NYC, el estado divide este importe en dos gastos específicos que el conductor debe cubrir obligatoriamente al realizar el trámite.

Todas las personas que registren un auto por primera vez en Nueva York deben enfrentar un gasto de US$75 ajeno a las tarifas estándar Fotomontaje editado con IA

La primera consiste en una tasa de US$25 destinada exclusivamente a la emisión física de las nuevas placas vehiculares.

destinada exclusivamente a la emisión física de las nuevas placas vehiculares. La segunda corresponde a una tarifa de US$50 por el certificado de título, necesaria para generar el comprobante oficial de propiedad del automotor.

Si bien este cargo no es un costo nuevo, frecuentemente sorprende a los propietarios primerizos que desconocen la estructura de precios del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) del estado.

El pago de estas sumas garantiza que el vehículo reciba su documentación legal y pueda circular sin restricciones por las carreteras de la Gran Manzana. En ese sentido, se recomienda considerar estos valores dentro del presupuesto total al comprar un automóvil o camión por primera vez.

Quiénes deben pagar los US$75 al registrar un auto en Nueva York

La tarifa mencionada se aplica específicamente a los residentes neoyorquinos que compran y matriculan un vehículo por primera vez en el estado. El cargo obligatorio se suma a los costos iniciales variables, que dependen estrictamente del tipo de vehículo y del lugar de residencia del conductor.

Entre los gastos adicionales que aumentan la factura total en el DMV se encuentra el impuesto sobre la venta de vehículos. Este valor se calcula según el precio de compra del automotor y la tasa impositiva vigente en cada condado.

Asimismo, el estado exige el pago de tarifas por peso y motor, las cuales varían según las características técnicas del rodado. Según el sitio web del gobierno estatal, los vehículos más pesados, las unidades eléctricas o aquellas con seis o más cilindros deben abonar tasas de registro base superiores a los US$32,50.

Es importante destacar que Nueva York requiere un período mínimo de registro de dos años para la mayoría de los vehículos.

Nuevas leyes en Nueva York desde julio de 2026: impuestos, salud y trabajadores

Julio de 2026 marca el inicio de diversas leyes en Nueva York, que abarcan desde impuestos inmobiliarios hasta nuevas protecciones laborales. El 1° entra en vigor el impuesto “Pied-à-Terre” para segundas residencias de lujo, junto a licencias de supervisión para vendedores ambulantes.

De acuerdo con Secret NYC, a partir de la misma fecha, también ocurrirá una terminación en la cobertura de salud del Plan Esencial, que afectará aproximadamente a 450 mil residentes. Debido a cambios en el financiamiento federal, el estado se ve obligado a cancelar ciertos tramos de esta asistencia médica pública.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, habla sobre el presupuesto y las medidas para combatir el robo de escrituras.

Por otro lado, el 28 de julio se implementan protecciones contra la desactivación injustificada para los conductores de servicios de transporte compartido en la ciudad. Esta ley establece un marco estricto para proteger a los trabajadores independientes frente a las empresas tecnológicas.

Finalmente, la misma fecha marca la entrada en vigor de nuevos estándares de compensación obligatoria para los guardias de seguridad privada. Estas normas exigen un salario mínimo certificado, tiempo de vacaciones pagadas y beneficios complementarios para el bienestar de estos trabajadores.