Autobuses rápidos: Nueva York pone en marcha un plan que beneficia a 150.000 pasajeros

Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, anunció nuevos carriles de autobuses para no interrumpir el flujo vehicular. Se prevé que estos proyetos beneficien a más de 150 mil pasajeros diarios.

Qué se sabe del nuevo plan confirmado por Mamdani que beneficia a los neoyorquinos

La noticia fue confirmada por el alcalde y Mike Flynn, comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, en un comunicado de prensa. Allí, presentaron los dos nuevos carriles para autobuses en Madison Avenue.

Los nuevos carriles dobles para autobuses se extienden desde la calle 23 Este hasta la calle 42 Este en Madison Avenue Pixabay

“Desde los fríos días de enero, nuestra administración ha impulsado y mejorado los proyectos de carriles exclusivos para autobuses, que acortarán los desplazamientos diarios de cientos de miles de neoyorquinos. Ahora, con la llegada del verano, los estamos finalizando, devolviendo más tiempo a las ya ajetreadas agendas de los pasajeros”, dijo Mamdani.

Las vías se van a extender desde la calle 23 Este hasta la calle 42 Este. De esta forma, los autobuses podrán detenerse para recoger pasajeros sin interrumpir el flujo de otras unidades, lo que beneficia a 92.000 usuarios diarios de 34 rutas locales.

Nuevos carriles offset en la ciudad de Nueva York

Otros de los proyectos culminados incide en Lexington Avenue. Entre las calles East 52nd y East 60th convirtieron los carriles de autobús en “offset” (desplazados de la acera por un riel de estacionamiento o carga).

Esta modificación evita que vehículos estacionados de manera ilegal bloqueen el paso, una medida que afectaba a 71.000 pasajeros diarios en ocho rutas que conectan Manhattan con el Bronx y Staten Island.

“Estas mejoras son solo el comienzo de nuestro compromiso con la próxima generación de servicio de autobuses. Esperamos seguir colaborando con la MTA para ofrecer un servicio más rápido y fiable en toda la ciudad”, señaló Flynn.

Otros proyectos de transporte en la Gran Manzana

Mamdani presentó otras iniciativas para mejorar el sistema de transporte de la ciudad. Con el objetivo de agilizar la ciculación en Midtown Manhattan durante el Mundial 2026, propone habilitar la creación temporal de corredores exclusivos para autobuses en la calle 42, además de carriles específicos para fanáticos sobre la Quinta y la Sexta avenida.

Durante el Mundial 2026, Mamdani tenía como objetivo generar carriles específicos para fanáticos sobre la Quinta y la Sexta avenida Fotomontaje generado con IA

“La ciudad de Nueva York está lista para recibir la Copa Mundial. Pero incluso mientras la atención del mundo se centra en nuestra ciudad, nuestra responsabilidad sigue siendo la misma: garantizar que los neoyorquinos puedan desplazarse a sus destinos de forma segura“, señaló el alcalde en un comunicado de prensa.

Para los partidos en El Empire State, la administración Mamdani recomendó: