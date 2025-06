Ganaba US$150 mil como programador en Nueva York, pero hoy reparte en DoorDash y vive en un remolque

Durante años, Shawn K vivió lo que muchos podrían considerar un sueño: residía en Nueva York, trabajaba como programador y tenía un sueldo de 150 mil dólares anuales. Sin embargo, todo se desplomó en 2024, cuando perdió su empleo como ingeniero de software y no logró reinsertarse. Ahora vive en un remolque en una zona rural y sobrevive como repartidor de DoorDash. Asegura que se siente invisible y que nadie le presta atención mientras trata de recuperarse.

De tener un empleo estable en Nueva York a vivir en un remolque y repartir en Doordash

Shawn relató que recibió su carta de despido en abril de 2024. Trabajaba en una empresa tecnológica vinculada al metaverso, cuando todos los empleados de su sector quedaron en la calle. Según contó en una entrevista con Fortune, no era la primera vez que lo echaban: le había ocurrido en 2008 y en la pandemia, pero se recuperó pronto. Sin embargo, esta vez no logró reinsertarse.

Shawn K es ingeniero de software, fue despedido en 2024 y ahora trabaja como repartidor de Doordash Web: shawnfromportland.substack.com

Según comentó, la aparición de la inteligencia artificial en el sector tecnológico comenzó a hacerse sentir muy fuerte. A pesar de tener dos décadas de experiencia y un título en informática, no consiguió un nuevo empleo. Envió unas 800 solicitudes y apenas consiguió diez entrevistas. En algunas de ellas ni siquiera interactuó con personas, sino con agentes impulsados creados con IA. “Me siento invisible”, lamentó.

Hoy, Shawn trabaja como repartidor de Doordash y pasa gran parte de su día en su auto para entregar pedidos de comida rápida. Con ese trabajo reúne unos US$200 al día, pero no le alcanza para sobrevivir. Por eso, trata de sumar ingresos extra con la venta online de productos de segunda mano, como notebooks que ya no usa.

Mientras su búsqueda de empleo continúa, evalúa la posibilidad de volver a estudiar o de obtener su licencia para conducir camiones. No obstante, aún no cuenta con fondos para hacerlo. “No tengo cómo financiar ninguna de esas alternativas”, reconoció.

Shawn K asegura que el reemplazo de trabajadores por la IA ya comenzó y llama a discutir su uso shawnfromportland.substack.com

El impacto de la inteligencia artificial en el sector tecnológico: “El gran desplazamiento comenzó”

A pesar de su difícil situación, K no pierde la esperanza de conseguir un nuevo empleo en tecnología. Vive en un pequeño remolque en una zona rural de Nueva York y trata de mantenerse actualizado. Hace cursos, publica contenido online y aplica a cada búsqueda laboral que encuentra relacionada con lo que sabe hacer. Incluso para puestos de menor rango que el que tenía en el pasado.

“Si la IA realmente puede hacer un mejor trabajo que yo, no voy a quedarme aquí sentado, sintiéndome mal por pensar que me reemplazó y que no tiene el toque humano”, explicó a pesar de todo. Entiende que el futuro va por ese camino.

Ahora Shawn vive en un remolque y trabaja como repartidor en una aplicación Web: shawnfromportland.substack.com

No obstante, Shawn advirtió un escenario complejo en el sector tecnológico. “El gran desplazamiento ya está en marcha”, señaló desde su boletín en Substack.