Gratis en Nueva York: cómo pedir entradas para ver la final del Mundial 2026 en pantalla gigante

El estado de Nueva York abrió el registro para obtener entradas gratuitas para ver la final del Mundial 2026 en el condado de Westchester. Según informó la oficina de la gobernadora Kathy Hochul, el evento se realizará el domingo 19 de julio en Kensico Dam Plaza y permitirá que miles de personas sigan en vivo la transmisión del partido decisivo en un ambiente comunitario.

Cómo pedir entradas gratis en Nueva York para ver la final del Mundial 2026

Las entradas para el evento deben reservarse de forma online. Según la oficina de la gobernadora Hochul, quienes deseen ver la final en pantalla gigante deberán registrarse previamente a través del portal New York State United.

El acceso a Kensico Dam Plaza, en Westchester, estará limitado únicamente a personas que hayan obtenido su pase con anticipación. El registro permite organizar el ingreso y controlar la capacidad del predio durante la celebración de la definición de la Copa del Mundo.

La jornada comenzará al mediodía con la apertura de las puertas del predio. Según la organización, entre las 12 hs (hora del Este de EE.UU.) y las 15 hs se llevarán a cabo actividades para toda la familia, con experiencias interactivas relacionadas con el fútbol y espacios para tomar fotografías.

La transmisión en pantalla gigante de la final del Mundial 2026 comenzará a las 15 hs, convirtiendo el lugar en un punto de encuentro para vecinos y aficionados al fútbol.

Mundial 2026 en Westchester: comida local y comercios beneficiados durante la final

La oficina de la gobernadora de Nueva York anunció que el evento contará con una amplia oferta de comidas y bebidas locales, con productos representativos de Long Island y del condado de Westchester.

Según la organización, la iniciativa también busca impulsar a los comercios de la región a partir de la llegada de aficionados atraídos por la final del Mundial. Hope Knight, presidenta de Empire State Development, destacó que la colaboración entre el estado y las autoridades locales permitirá ofrecer una celebración gratuita para el público, al tiempo que beneficiará a la economía de la zona.

Las puertas del complejo abrirán a las 12 hs y la final comenzará a las 15 hs Oficina de la Gobernadora de Nueva York

Get Offline, Get Outside: el plan de Hochul detrás del evento gratuito

La celebración de la final del Mundial 2026 también forma parte de la iniciativa estatal “Get Offline, Get Outside”, impulsada por la gobernadora Kathy Hochul para promover las actividades al aire libre y el uso de los espacios públicos de Nueva York.

Según Hochul, el objetivo es que más familias puedan disfrutar de eventos gratuitos. “En un momento en que el costo del entretenimiento y las actividades familiares va en aumento, Nueva York quiere garantizar que todas las familias tengan la oportunidad de ser parte de la emoción del Mundial 2026”, afirmó.

Subsidios del Mundial 2026 en Nueva York: qué regiones reciben apoyo estatal

El programa no se limita a Westchester. Según Empire State Development, los fondos también apoyan eventos relacionados con el Mundial en la Región Capital, Centro de Nueva York, Finger Lakes, Valle de Mohawk, North Country, Southern Tier y el oeste del estado.

La medida de Kathy Hochul para impulsar los eventos al aire libre en Nueva York Flickr govkathyhochul - Office of the Governor

Las organizaciones sin fines de lucro y los municipios pudieron acceder a subsidios que cubren hasta el 50% de los costos de la organización de transmisiones públicas de los partidos. El objetivo es facilitar el acceso a estos eventos y reducir las barreras económicas para los residentes.

El ejecutivo del condado de Westchester, Ken Jenkins, celebró que la región sea sede de uno de los eventos vinculados al torneo. “La final de la Copa del Mundo es el evento deportivo más visto del planeta y estamos orgullosos de acercar este momento histórico a nuestros residentes”, afirmó, según publicó la oficina de la gobernadora.