Buenas noticias en Nueva York: Hochul convierte una vieja prisión en 105 viviendas asequibles frente a Central Park

Con el objetivo de luchar contra la crisis habitacional en Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul anunció obras para convertir una vieja prisión en 105 viviendas asequibles frente a Central Park. El proyecto, ubicado en Harlem, cumplirá con la certificación Passive House y creará un nuevo espacio comunitario. Los hogares están destinados a personas con salarios por debajo del ingreso medio del área.

El plan de Hochul en Nueva York para convertir una vieja prisión en un complejo de viviendas

A través de un comunicado de prensa, la oficina de Hochul anunció recientemente un avance importante en la remodelación del antiguo Centro Correccional Lincoln en Harlem. El equipo de desarrollo obtuvo una financiación de 97,8 millones de dólares para transformar el terreno, que llevaba mucho tiempo vacío, en 105 unidades cooperativas asequibles.

La gobernadora Kathy Hochul indicó que el proyecto en Nueva York apunta a ofrecer viviendas permanentemente asequibles para familias trabajadoras @GovernorHochul

En el texto, indicó que el proyecto apunta a transformar el terreno en Harlem para beneficiar a las familias trabajadoras. Además, señaló que proporcionará “espacios comunitarios, un diseño sostenible y nuevas oportunidades para generaciones de neoyorquinos”.

Las obras serán lideradas por Lemor Development Group, Infinite Horizons, L+M Development Partners y Urbane Development Group. El equipo de desarrollo fue seleccionado en 2023 tras un proceso competitivo para la remodelación del antiguo correccional, según especificaron las autoridades.

En cuanto a la financiación, la gobernadora demócrata indicó que incluye:

Préstamos para la construcción a través de M&T Bank.

a través de M&T Bank. El apoyo del Programa de Oportunidades de Acceso a la Vivienda Asequible de la Agencia de Financiación de Vivienda del Estado de Nueva York.

de la Agencia de Financiación de Vivienda del Estado de Nueva York. Inversiones del Programa Puertas Abiertas del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la Gran Manzana.

del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la Gran Manzana. Apoyo del Programa de Resiliencia Comunitaria, Sostenibilidad Económica y Tecnología del Estado Imperial, gestionado en colaboración con la Asamblea y el Senado del estado de Nueva York.

Quiénes podrán acceder a las viviendas asequibles en Nueva York

El complejo, de aproximadamente 148.000 pies cuadrados, contará con 105 viviendas cooperativas asequibles, destinadas a hogares con ingresos equivalentes al 40%-100% del ingreso medio del área. Los residentes tendrán acceso a servicios interiores y exteriores como:

Sala comunitaria.

Sala de juegos para niños.

Espacio de coworking.

Terrazas con vistas a Central Park.

El plan de Hochul en Nueva York transformará el Lincoln Correctional Facility en un espacio para hogares con salarios entre el 40% y el 100% del ingreso medio del área New York

Según el comunicado, el recinto también incluirá aproximadamente 6000 pies cuadrados de espacio comunitario en la planta baja, dedicado a actividades artísticas, educativas y culturales.

Problemas para inquilinos en Nueva York: falta vivienda asequible

Especialmente en la ciudad de Nueva York, existen desde desafíos de asequibilidad, especialmente para los hogares de menores ingresos. En 2023, el alquiler mensual mediano para todas las unidades ocupadas por inquilinos fue de US$1641, según el informe del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la Gran Manzana (HPD, por sus siglas en inglés).

Para los inquilinos que ganan menos de US$70.000, la proporción típica de alquiler sobre ingresos fue del 54%. Además, aproximadamente 307.200 hogares inquilinos (13%) informaron no haber pagado al menos un mes de renta en aquel año por falta de dinero.

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Con este panorama, Hochul mantiene una agenda de vivienda asequible. En el Presupuesto Ejecutivo para el Año Fiscal 2027, incluyó fondos para crear o preservar 100.000 unidades en todo el estado. En esta cantidad se cuentan 10.000 con servicios de apoyo para poblaciones vulnerables, además de la mejora de otros 50.000 hogares.